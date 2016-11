Foto: Klix.ba

Udruženje poslodavaca FBiH analiziralo je primjenu efekata Prijedloga zakona o doprinosima i Prijedloga zakona o porezu na dohodak, a na današnjoj konferenciji za medije u Sarajevu, predsjednik udruženja Adnan Smailbegović iznio je pozitivne i negativne strane predloženih zakona.

Udruženje poslodavaca FBiH smatra da je pozitivno to što je Vlada FBiH uzela u obzir sugestije poslodavaca i Ekonomsko-socijalnog vijeća, a mišljenja su da je to što Vlada odgađa donošenje zakona dokaz da se rade ozbiljnije analize.



Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca, je istakao da nisu pogriješili u procjenama te da će negativne efekte najviše osjetiti realni sektor.



"Nameti zavise od firme do firme, ali to je u svakom slučaju udar, posebno na realni sektor. Različiti su izračuni zavisno od toga kolika je visina plate i kolika je visina neoporezivog dijela, ali definitivno se ti minusi u realnom sektoru mjere u desetinama hiljada maraka mjesečno, ako bi ovi zakoni stupili na snagu", rekao je Smailbegović.



Naglasio je da stope nisu do kraja neutralizirane te da Udruženje poslodavaca jeste za reforme i da su ih oni i predlagali, ali da je trenutno prisutno mnogo anomalija.



"Mora se uzeti u obzir da su visina prosječne plate i toplog obroka jednaki. Najnižom platom, a najvišim toplim obrokom poslodavci su našli način da smanje doprinose. Ne možemo to riješiti jednim korakom, jer bi to bio udar na privredu", rekao je Smailbegović poručujući da treba ići na kvalitet, a ne na rok.



Ukazujući na to da već godinu dana nema rasta privrede, Udruženje poslodavaca očekuje da Vlada koriguje zakon u cilju rasterećenja privrede, na način na koji je to najavljeno Reformskom agendom.



"Mi imamo neka razmišljanja i modele na kojima mislimo da bi se moglo nešto uraditi, ali nije naš posao da to radimo i nije fer da se miješamo u posao Vlade, jer Vlada treba pripremiti rješenja", rekao je Smailbegović za Klix.ba.



Podsjetio je i da su o ovom problemu razgovarali s predstavnicima MMF-a i Svjetske banke.





