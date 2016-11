Foto: Biznis.ba

Federalno ministarstvo rada i politike danas je u Sarajevu predstavilo ključne aspekte Nacrta zakona o hraniteljstvu FBiH, koji uskoro ulazi u proceduru drugog čitanja u Parlamentu FBIH.

Ključne prednosti Zakona o hraniteljstvu su :



- Stvaranje optimalnih pretpostavki za ostvaranje prava djece bez roditeljskog staranja, djece i odraslih osoba sa invaliditetom da žive u porodičnom okruženju čime se pruža mogućnost za njihov kvalitetan psihofizički razvoj i umanjenje stigmatizacije od strane društva.



- Proračunska izdvajanja za potrebe smješćenog hranjenika i angažiranje hranitelja u dugoročnom smislu će se smanjivati s obzirom da je smještaj u hraniteljskim porodicama manji u odnosnu na smještaj u ustanove. Na ovaj način, drugoročno gledano, ostvarit će se znatne uštede u proračunima kantona.



- Ovim zakonom predviđena je i naknada za rad hranitelja, koja iako simbolična, ima za cilj unapređenje finansijske pozicije i ekonomsko osnaživanje hraniteljske pozicije.



"Utvrđivanje jedinstvenog minimuma za proračunsko finansiranje hraniteljstva izjednačit će naknade a samim time će se poboljšati kvaliteta usluga i dostupnost istih svim korisnicima.novi zakonom se olakšava proces zbrinjavanja bez rod stvaranja i onih sa invaliditetom. Omogućava se i naknada za rad i hraniteljstvu. Preko 9 miliona i 600 hiljada potrebno za realizaciju i provodivost Zakona", rekao je Vesko Drljača federalni ministar rada i socijalne politike.



Geeta Narayan, predstavnica UNICEF BiH istakla je da zakonski okvir u skladu sa međnarodnim standardima je prvi korak, kako bi se omogućilo da su prava djeteta zaštićena,potrebno je unaprijediti rezultate za djecu kojima je ovakva podrška potrebna.



"Zajedno cemo pomoći ostvarenje svakog prava svakog djeteta", dodala je Narayan,



" Hraniteljica sam tri bebe, Razlog mog ulaska u hraniteljstvu je sto sam na TV-u posmatrala djecu kojima je trebao zagrljaj, i nikako nisam mogla da ih zamislim u instituciji. Dok god mogu to da radim primit cu bebu, i želim učestvovati u njegovom razvoju", kazala je Nevenka Kapetanović, hraniteljica.



Podršku nacrtu zakona dali su UNICEF, kao i organizacije Hope and Homes for Chlidren, SOS Dječija sela BiH, Word Vision i Save the Children.





Biznis.ba