U proteklom periodu u Kantonu Sarajevo najviše su zapošljavale trgovine naveliko i malo koje zapošljavaju 22.860 osoba, zatim prerađivačka industrija koja je na trećem mjestu i zapošljava 12.864 osoba.

Direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Midhat Osmanbegović pojašnjava da je u ovom kantonu zabilježen solidan broj novozaposlenih osoba u posljednjih godinu i po dana.



Prema podacima ove službe u posljednjih 15 mjeseci zaposleno je, odnosno skinuto s evidencije biroa za zapošljavanje 23.000 osoba, ali s obzirom na fluktuacije koje postoje - jedni se odjavljuju, drugi prijavljuju, u poređenju s prošlom godinom četiri posto je manje na evidenciji nezaposlenih nego što je bilo prije 16 mjeseci.



"To je solidan rezultat s obzirom na ranije godine kakvi su rezultati bili. Putem programa službi za zapošljavanje kako kantonalne, tako i federalnog zavoda zaposleno je 2.970 osoba, što je također solidan rezultat i bolji je nego ranijih godina s tim što mi smatramo da može biti bolji i morat će biti bolji i radit ćemo na tome da ga ubrzamo da bude kvalitetniji", istaknuo je Osmanbegović.



Prema podacima Poreske uprave FBiH, u periodu od aprila 2015. do oktobra 2016., u Federaciji BiH zabilježen je porast od 26.2019 zaposlena. Za Sarajevski kanton to znači povećanje od tri posto.

