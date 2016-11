Delegacija Republike Kine je u okviru nedavne posjete Republici Srpskoj najavila investicije u zdravstveni sistem tog entiteta te izgradnju nekoliko institucija, među kojima je i bolnica u Doboju, čija bi izgradnja trebala početi naredne godine, potvrđeno je za Klix.ba iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Delegacija iz Republike Srpske se sastala s predstavnicima kompanije za proizvodnju medicinske opreme "Sinefarm" koja se bavi i investiranjem u oblasti zdravstva, s kojom je potpisan protokol o saradnji.



"Taj dokument se prvenstveno odnosi na izgradnju nove bolnice u Doboju, što bi trebalo započeti nakon završetka svih potrebnih procedura, odnosno 2017. godine. To prije svega podrazumijeva period za izradu idejnog projekta na osnovu kojeg bi bio raspisan međunarodni tender, nakon čega slijedi i dogovor u vezi s finansijskim okvirima. Plan je da se cjelokupan proces realizira prema principu ključ u ruke - od projektiranja, gradnje i opremanja, do edukacije kadra", navode iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a.



Razlozi koji su doveli do potrebe izgradnje nove bolnice u Doboju su dotrajalost i nefunkcionalnost objekata u staroj bolnici koja je paviljonskog tipa sa zasebnim objektima građenim u raznim vremenskim periodima koji nisu međusobno povezani.



Zbog dotrajalosti objekata veliki su gubici na energiji potrebnoj za funkcioniranje bolnice.



Svi spratovi bolnice će imati zajedničko centralno jezgro u kojem će biti smješteni liftovi za pacijente i osoblje i glavno dvokrako stepenište. Iznad centralnog jezgra je predviđen i dio šestog sprata u kojem je smješteno mašinsko postrojenje za liftove.



Na kraju svih krakova stacionara su predviđena protivpožarna stepeništa od čeličnih profila.



U okviru zvanične posjete Republici Kini, delegacija iz Republike Srpske se, kada je riječ o saradnji u oblasti zdravstva, sastala s brojnim kompanijama koje su pokazale zainteresiranost za saradnju, kako u oblasti gradnje zdravstvenih kapaciteta, pokretanja proizvodnje medicinske opreme i aparata, tako i saradnje u oblasti farmaceutske industrije i edukacije.



Također, kompanija "Mindrej" koja proizvodi medicinsku opremu je pokazala zainteresiranost za gradnju proizvodnih kapaciteta u Republici Srpskoj. Predstavnici ove kompanije su najavili svoj dolazak u Republiku Srpsku do kraja ove godine, kada će obići potencijalne lokacije i kada će se moći više govoriti o daljim konkretnim koracima za realizaciju ove poslovne ideje", ističu iz resornog

ministarstva.



Nakon posjete predstavnika obje navedene kompanije Republici Srpskoj, upoznavanja o zdravstvenom sistemu Republike Srpske i obilaska svih lokacija razgovarat će se i o daljim mogućnostima konkretizacije dogovora vezanih za saradnju u farmaceutskoj industriji, isporuci medicinske opreme, privatno-javnom partnerstvu, ulaganjima u rehabilitacione centre, kao i gradnji centra tradicionalne kineske medicine.



Biznis.ba / Klix.ba