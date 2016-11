Foto: Arhiv

Evropsko udruženje banaka je stavilo Bosnu i Hercegovinu na "crnu listu" zbog višegodišnjeg odlaganja donošenja mjera i aktivnosti u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih organizacija, a ekonomski analitičari za Klix.ba ističu da će se ovakav potez negativno odraziti na bankarski sektor u BiH te da evropske banke već blokiraju račune banaka iz naše zemlje.

Prema izvještaju Evropskog udruženja banaka, BiH nije ispunila standarde za kontrolu finansijskih tokova, a prema riječima profesorice Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Azre Hadžiahmetović, kompletan proces je vrlo destimulativan za strane investitore, a posebno za ekonomsku aktivnost naše zemlje.



"Stanje se može loše odraziti na BiH, a banke će sada biti mnogo opreznije i s obzirom na povećani rizik da će se bankarsko poslovanje na neki način otežati i povećati svoju cijenu odnosno preliti na ostale korisnike bankarskih usluga, riječ je o dosta lošoj poruci, ne samo iz bankarskog i finansijskog poslovanja, nego i generalno ekonomije BiH. Ovo je mnogo destimulativno za strane investitore, posebno za ekonomsku aktivnost naše zemlje. Moglo se ovo i spriječiti i to donošenjem odgovarajućih zakonskih propisa, odnosno prilagođavanjem propisa evropskom bankarskom poslovanju, sprečavanjem pranja novca, finansiranja terorističkih organizacija itd", kazala je Hadžiahmetović za Klix.ba i dodala da nam ovako nešto nije trebalo posebno u fazi približavanja BiH Evropskoj uniji (EU).



Prema riječima ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića, neke evropske zemlje, odnosno njihove banke već blokiraju račune iz BiH, a posebno se to ističe u Njemačkoj. To praktično znači da evropske banke odbijaju saradnju s bosanskohercegovačkim bankama, a njemačka Deutsche banka za samo nekoliko dana stopirala je uplate i isplate bosanskohercegovačkih banaka.



"Očigledno je da će nakon Deutsche Banke i ostale krenuti istim putem i stornirati račune banaka sa sjedištem u BiH. Samo smo trebali izmijeniti nekoliko članova entitetskih zakona i napraviti spisak nevladinih udruženja te ga javno objaviti", rekao je Mektić.



Upitno je sada kako će bh. banke poslovati te kako će se stanje odraziti na kompanije koje imaju transakcije u zemljama EU. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović smatra da da je situacija veoma ozbiljna te da je nastala zbog neslaganja entitetskih vlada kada je riječ o promjeni zakona.



"Upravo zbog navedenog smo kao država završili na 'crnoj listi', a upozoravani smo posljednju godinu dana više puta. To nije pitanje koje je sukob interesa ili sukob na nivou BiH, već zahtjev koji nam je postavila međunarodna organizacija koja vodi brigu o tome da se novac ne koristi za potrebe terorističkih organizacija niti bilo kakvih drugih aktivnosti. Nevjerovatna je neodgovornost entitetskih vlasti s obje strane i Vijeća ministara koji nisu insistirali da se pitanja riješe kako BiH ne bi stigla na 'crnu listu'. Sada kad smo tamo i pridružili se ostalim zemljama, takav stepen neodgovornosti koji bi morao biti na svaki način kažnjen - problem će imati svi u BiH. Svaki transfer ili uplata će biti provjeravani i bit ćemo u nemilosti birokratije, što oduzima vrijeme", naglašava Pavlović i dodaje da će to poseban problem predstavljati onima koji trebaju platiti ili primiti novac.



Naš sagovornik smatra da postoje i ekstremne situacije kada novac ne bi mogao stići u našu zemlju.



"Neodgovornost polazi od Vijeća ministara BiH koje je moralo insistirati da se entitetski ministri usaglase pa ako treba da to traje i mjesecima, ali da se riješi i da se ovo ne desi, jer je zaista poražavajuće. Visok nivo odgovornosti imaju izabrani dužnosnici", zaključio je Pavlović.







Biznis.ba / Klix.ba