Aktivnosti na tržištu kapitala Republike Srpske u 2015. bile su u padu, a taj negativan trend prisutan je već nekoliko godina.

U Republici Srpskoj berzanski indeks u posmatranom periodu pao je za 26,9 posto.Veći pad indeksa od Republike Srpske zabilježio je samo tržišni indeks u Grčkoj.



Ukupan promet na Banjalučkoj berzi (uključujući blok poslove, prijavljene poslove po osnovu preuzimanja, aukcije za pakete akcija, obveznice i javne ponude) lani je iznosio 560.606.603 KM, što je 4,43 posto manje od ostvarenog ukupnog prometa u 2014.



U izvještaju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2015., koji će početkom decembra razmatrati poslanici Narodne skupštine RS-a, ukazuje se da je lani došlo do značajnog pada vrijednosti redovnog prometa akcijama (-64,91 posto).



Također, došlo je do smanjenja vrijednosti redovnog prometa obveznicama (-49,58 posto), te trezorskim zapisima, za 1,96 posto u odnosu na prethodnu godinu.



S druge strane, u ovoj godini došlo je do povećanja vrijednosti javnih ponuda akcija (76,9 posto) i javnih ponuda obveznica (30,01 posto).



Javna ponuda obveznica i trezorskih zapisa značajno je djelovala na ostvareni ukupan promet na Banjalučkoj berzi u 2015. godini (72,96 posto).



-U strukturi ukupnog prometa u 2015., kao i u prethodnoj godini, dominiraju obveznice koje su prometovane putem šest javnih ponuda, ali i u sekundarnom redovnom prometu, sa učešćem od 51,9 posto, u odnosu na ukupno ostvareni promet, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu (47,85 posto), precizira se u izvještaju.



Lani je ostvareno je 243.764.265 KM prometa kroz šest javnih ponuda obveznica, što je činilo 43,5 posto ukupnog prometa ostvarenog na Banjalučkoj berzi u prošloj godini.



U 2015. godini ostvareno je 165.275.983 KM prometa kroz jedanaest javnih ponuda trezorskih zapisa, što je činilo 29,48 posto ukupnog prometa ostvarenog na Banjalučkoj berzi u 2015. godini.



Od ukupnog prometa u 2015. godini, 15,1 posto čini redovan promet akcijama, što je pad u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio 19,42 posto.



Pored toga, redovan promet obveznicama učestvovao je sa 8,4 posto, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu godinu kada je ovo učešće iznosilo 20,72 posto.



Promet trezorskih zapisa čini 33 posto ukupnog prometa, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu kada je ovo učešće bilo 32,73 posto ukupnog prometa.



Indeks preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske (ERS10) je u 2015. godini imao pad od 21,87 posto i 31.decembra 2015. godine njegova vrijednost je iznosila 468,94 poena.



Sve akcije iz sastava ovog indeksa zabilježile su pad u 2015. godini, a najveći pad cijena ostvarile su akcije RiTE Gacko a.d. Gacko (-47,67 posto) i RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik (-40,63 posto), navodi se u izvještaju Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2015..





