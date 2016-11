Na jugu Hercegovine kraju se bliži do sada najizdašnija kampanja berbe i prerade maslina u Bosni i Hercegovini.

Da je berba obilna, potvrdili su proizvođači tokom prerade u uljari “Ramljak” u Tasovčićima pokraj Čapljine, piše Večernji list BiH.



“Lani sam imao oko 700 kilograma maslina na 37 stabala, urod je bio obilan. Ove godine opet su dobro rodile, ubrao sam više od 600 kg. Nekoliko ih je slabije rodilo nego lani, ali jako sam zadovoljan. To je sorta leccino, talijanke, jako rodne”, ističe Blago Kozina iz Ligata pokraj Ljubuškog.



Zanimljivo, njega su upravo masline vratile rodnom kraju.



“Moje masline su mlade, posadio sam ih 2011. Riječ je o sortama leccino, oblica i istarska bjelica. Imam oko 40 komada. Rodile su po stablu 20 do 25 kilograma”, sa zadovoljstvom ističe Lovre iz Radišića kod Ljubuškog. “Ova godina je rekordna. Još nisam sve završio, a ubrat ću najmanje jednu tonu".



Maslinar i vlasnik uljare “Ramljak” u Tasovčićima kaže da je ulje odlično, iznimne je kvalitete jer stabla masline nisu oboljela. Postotak ulja se kreće od 7 do 17 posto.



"Mislim da ćemo poželjeti ovakvu godinu. Stari maslinari kažu da se nešto slično događa jednom u deset godina. Mislim da će to imati odraza na naše maslinarstvo”, kaže Ramljak.



Prvi put ove godine preradu maslina u Hercegovini vrše tri uljare, uz uljaru “Ramljak” u Tasovčićima tu su su uljara tvrtke Kiwi šport na Mostarskim Vratima kod Ljubuškog te uljara Udruge “Plodovi Maditerana” u Crnićima pokraj Stoca.



Treba napomenuti da je stolačka uljara dar talijanske vlade. Sve tri uljare imale su posla, a kampanja prerade ulazi u šestu sedmicu što je još prije godinu-dvije bilo nezamislivo.





Biznis.ba