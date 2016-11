Foto: Ilustracija

Portal Posao.ba je za vrijeme trajanja Sedmih virtualnih dana karijera i znanja (19. - 26. oktobra 2016. godine) sproveo istraživanje čiji je cilj bio utvrditi sličnosti i razlike tržišta rada u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji.

Istraživanje je organizirano u saradnji s vodećim portalima za oglašavanje poslova u Hrvatskoj (MojPosao.net) i Srbiji (Infostud.com). U istraživanju je učestvovalo preko 2.300 ispitanika.



Od ukupnog broja ispitanika iz BiH 53 posto je zaposlenih, 33 posto nezaposlenih, dok se 14 posto ispitanika još školuje.



Do kraja ove godine većina ispitanika ne očekuje niti povišicu (58 posto) niti napredovanje (55 posto). Ove godine povišicu je već dobilo 16 posto ispitanika, a napredovalo je njih 15 posto. Povišicu u najvećoj mjeri očekuju ispitanici iz Srbije (23 posto) i petina ispitanika iz BiH i Hrvatske (20 posto).



Kada govorimo o promjeni posla, trećina ispitanika (30 posto) planira promjenu posla u ovoj godini, a četvrtina ispitanika (22 posto) posao planira promijeniti samo ako će na to biti prisiljeni. Kao i prošlih godina, posao najviše namjeravaju promijeniti ispitanici iz Srbije.



Većina ispitanika ne boji se za svoje radno mjesto (66 posto), dok s druge strane 24 posto ispitanika strepi za svoje radno mjesto.



Kada bi mogli birati idealnog poslodavca, najviše ispitanika bi pokrenulo vlastiti biznis (40 posto), trećina ispitanika (30 posto) najradije bi radila za stranog vlasnika, dok bi 11 posto radilo za državu. Ispitanici u Hrvtaskoj i Srbiji prije biraju raditi u državnim institucijama, dok ispitanici iz naše države ne preferiraju tu opciju. Od svih ispitanika, ispitanici iz BiH su najskloniji poduzetničkim vodama.



Više od pola zaposlenih bh. ispitanika (60 posto) izdvaja znanje i vještine kao najvažniji element za dobivanje posla, a odmah iza stavljaju iskustvo (58 posto), dok je bitnost veze prepoznalo 33 posto zaposlenih ispitanika. Nezaposleni ispitanici iz BiH (64 posto) smatraju da su i veza i iskustvo jednako bitni za dobijanje posla. Ispitanici veliku važnost pridaju sreći koju 47 posto ispitanika smatra važnim faktorom za dobijanje posla. Slično mišljenje dijele ispitanici koji se i dalje školuju gdje 69 posto ispitanika smatra da su znanje i vještine jedan od faktora koji utječu na dobijanje posla zajedno s iskustvom (55 posto).



Na radnom mjestu zaposlenim ispitanicima nije najvažniji novac, već međuljudski odnosi (32 posto) te priznanje za obavljen rad (30 posto). Novac se nalazi tek na trećem mjestu i 21 posto ispitanika je izjavilo kako im je to najvažniji element. Nezaposleni ispitanici na prvo mjesto ubjedljivo stavljaju mogućnost profesionalnog usavršavanja i napredovanja unutar kompanije (71 posto) prilikom odabira radnog mjesta. Iza slijede novac i radno mjesto kao dodatna dva bitna faktora pri odabiru nove kompanije za rad.



Najveći procenat nezaposlenih (37 posto) iz BiH su bez posla jer ga nisu pronašli nakon završetka školovanja, dok 27 posto ispitanika nije pronašlo posao nakon isteka ugovora na određeno. Otkaz je dobilo 13 posto ispitanika, a sedam posto ispitanika je odlučilo potražiti bolju priliku.



Skupina od 27 posto nezaposlenih ispitanika bez posla je manje od tri mjeseca, dok je 17 posto ispitanika nezaposleno od jedne do tri godine.



Čak 74 posto nezaposlenih ispitanika nove poslovne prilike traži na društvenim mrežama, a odmah iza slijede specijalizirane web stranice za zapošljavanje koje je 69 posto ispitanika navelo kao svoj izvor informacija prilikom potrage za poslom. Na portalima i forumima posao traži 61 posto ispitanika. U Zavodu za zapošljavanje posao traži 56 posto ispitanika, dok svega 16 posto ispitanika sluša radio stanice u potrazi za poslovnim prilikama.



Od kada su nezaposleni, 31 posto ispitanika se javilo na prosječno 20 natječaja za posao, a jednak broj ispitanika (31 posto) se javilo na do deset natječaja. Na više od 100 natječaja javilo se devet posto ispitanika, dok se tri posto nije javilo niti na jedan konkurs za posao.



Najviše ispitanika koji se školuju (31 posto) očekuje da će posao naći u roku jednog do tri mjeseca, a 17 posto da će posao pronaći u roku tri do šest mjeseci nakon završetka školovanja. Da će posao tražiti pola godine do godine dana smatra 21 posto ispitanika, a da će posao tražiti više od godine dana smatra također 21 posto ispitanika, saopćio je Posao.ba.



Biznis.ba / FENA