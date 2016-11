Ranka Mišić

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske (RS) Ranka Mišić saopćila je danas mjere koje sindikalci traže da Vlada RS-a uvrsti u ekonomsku politiku u narednoj godini, gdje je osnovi zahtjev povećanje „minimalca“ koji u RS-u sada iznosi 370 KM.

Iako bi trebalo da RS već ima nacrt budžeta i mjera ekonomske politike za 2017., budući da smo u četvrtom kvartalu kada je to i planirano Programom rada Vlade, Mišić je na pres-konferenciji rekla da do toga nije došlo i ne zna se da li će, po najavi Vlade, RS-a dobiti mjere ekonomske politike ili ekonomsku politiku, kako se dosad zvao taj dokument.



Sindikat je predložio svoje mjere kojima bi trebalo da se poboljša status radnika u RS-u, kroz opće mjere, a pripremili su i sektorske mjere koje predlažu granski sindikati.



Prvi zahtjev sindikalaca je povećanje najniže plaće, a kako je istakla, treba da se predloži smanjenje opterećenja privrede i povećaju zarade u realnom sektoru.



Traže i suzbijanje „sive ekonomije“, jer, kako je navela, jedna trećina BDP-a BiH se nalazi u tzv.sivoj ekonomiji.



Mišić tvrdi da nije učinjeno ništa u borbi protiv „sive ekonomije“, a za to je u RS-u neophodno i usvajanje novih zakona i njihovo provođenje.



Iako RS i sada ima zakone koji to predviđaju, istakla je da nisu usvojeni podzakonski akti, a ključna je i spremnost Vlade RS-a da se obračuna sa „sivom ekonomijom“, zbog čega sinidkat traži usvajanje novog zakona o inspekciji.



-Za sindikat je važno da se realizuje program socijalnog zbrinjavanja radnika – rekla je Mišić ističući da na zbrinjavanje nakon procesa stečaja i likvidacije preduzeća čeka još 11.154 radnika, a za te namjene je potrebno oko 44,5 miliona KM.



Traže i da se usvoji zakon o prestanku važenja zakona o doprinosu na solidarnost, jer bi se solidarnost trebalo da ostavi na dobrovoljnoj bazi, a ne da bude još namet.



Od Vlade, između ostalog, traže i da se uplate doprinosi svim radnicima koji na to čekaju, jer ona nije omogućila funkcioniranje svojih zakona, kao i da se usvoji novi zakon o zdravstvenom osiguranju.



Biznis.ba / FENA