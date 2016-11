Foto: Ilustracija

Deset ponuda prsitiglo je za izvođenje radova na izgradnji magistralne ceste Neum – Stolac (LOT 1 i LOT 2), saopćeno je iz preduzeća Ceste FBiH.

Ponude su dostavili: Oberosler Cav. Pietro Ltd, Italija; Kolektor Koling d.o.o. , Slovenija; Euro-Asfalt d.o.o. , Bosna i Hercegovina; Strabag AG, Austrija; JV HP Investing d.o.o. Bosna i Hercegovina, Putovi Grude d.o.o. Bosna i Hercegovina, Gorenska Gradbena Družba d.d. Slovenija; JV HP Investing d.o.o. Bosna i Hercegovina, Putovi Grude d.o.o. Bosna i Hercegovina, JV Hering d.d. Bosna i Hercegovina, Viadukt d.d. Hrvatska; JV Hering d.d. Bosna i Hercegovina, Viadukt d.d. Hrvatska, KTM Brina d.o.o. Bosna i Hercegovina; Todini Costruzioni Generali S.p.A, Italija te Integral Inženjering a.d., Bosna i Hercegovina.



Radovi na LOT 1 će uključivati asfaltiranje dionice Stari Neum – Babin Do dužine 5,3 km, izgradnju ceste Babin Do - Oštrovac dužine 1,7 km i izgradnju tunela Oštrovac dugog 190 metara, dok će radovi na LOT-u 2 uključivati izgradnju dionice Oštrovac – Broćanac dužine 5,0 km.



Komisija za evaluaciju će pristupiti pregledu i evaluaciji svih pristiglih ponuda gdje će kriteriji biti najniža cijena i tehnička kompatibilnost ponude, prenosi Indikator.ba.



Projekat će biti finansiran iz kreditnih sredstava Svjetske banke (WB) i Evropske investicijske banke (EIB).



Radovi na izgradnji magistralne ceste M-17.3 Neum – Stolac, LOT 1 i LOT 2 predstavljaju prvi u nizu projekata na modernizaciji cesta FBiH u narednom periodu.



Biznis.ba