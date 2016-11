Alija Behram

"Molili su me i lobirali Aleksić i Švrakić i Tešanovićeva, svo troje uticali na svaki mogući način, preko posrednika nudili veliki novčani mito i privilegije, samo da dam saglasnost na brzopotezno sudsko gašenje kompanije „Mreža plus“ Sarajevo", potvrdio je za Slobodnu Bosnu Ale Behram, direktor RTM i jedan od osnivača "Mreže plus" gdje je zapravo "rodna kuća" marketinške afere "Gibraltar" i "Gibraltar 2".

Šta se krije u pozadini uporne i sistematske medijske hajke koju kreiraju i provode Elvir Švrakić, Nataša Tešanović i Darko Aleksić, preko NTV Hajat i ATV Banja Luka a protiv TV1, mostarske RTM i njenih čelnih ljudi, ekskluzivno za Slobodnu Bosnu otkriva Alija Behram, direktor RTM-a koji najavljuje opsežni istraživački „Dosije: Od Mreže plus do Afere Gibraltar“.



„Molili su me i lobirali Aleksić i Švrakić i Tešanovićeva, svo troje uticali na svaki mogući način, preko posrednika nudili veliki novčani mito i privilegije, samo da dam saglasnost na brzopotezno sudsko gašenje kompanije „Mreža plus“ Sarajevo. Potpuno je jasno da su njihovi motivi bili da se relativizira i prikrije kriminal otkriven i u „Mreži plus“ kroz istragu i rasplet međunarodne medijsko-marketinške afere „Gibraltar“, ali-jednako tako, i da se zataška višemilionski kriminal i – kroz minule godine, njihovo nezapamćeno i zajedničko nezajažljivo potkradanje drugih ravnopravnih osnivača i suvlasnika Mreže plus, kao i naših tv stanica koje smo predstavljali a koje su ostale uskraćene za značajne marketinške prihode. Dok „Mreža plus“ - kao naša zajednička firma, za svih deset i kusur godina nijednom nije poslovala sa dobiti, skrivenim, paralelnim i kriminalnim sistemom vođenja knjiga, tajnim sklapanjem sumnjivih ugovora sa market-agencijama, lažnim fakturisanjima i kriminalnim međusobnim prenosima novca, što u zemlji – što izvan nje, iza leđa ostalih nedovoljno obaviještenih osnivača i suvlasnika – profitirali su lično jedino Aleksić, Švrakić i Tešanović kao i njihove tv stanice Hayat i ATV, dok su sve druge druge tv stranice, prije svega Tuzlanska TV, Oscar C i Radiotelevizija Mostar, sve te godine ostajale su bez ijedne marke prihoda!“ – objašnjava Behram.



„Hayatova i ATV-ov medijska hajka ove važne činjenice zaobilazi, nespremna da omogući učešće i pružanje kontraargumenata drugim neposrednim svjedocima i akterima ovog nezapamćenog finansijskog zločina kojima je, zapravo, ova umrežena kriminalna trojka - najprije pojedinačno, bahato pokrala, a zatim brutalno likvidirala „Mrežu plus“, bacivši na koljena prije svega druge osnivačke stanice, pa i brojne druge medije u BiH kojima je Mreža plus obezbjeđivala potrebnu kvotu igranog i dokumentarnog programa“, kaže Alija Behram.



Elviru Švrakiću, Darku Aleksiću i Nataši Tešanović, Alija Behram poručuje:



„Uprkos vašim zajedničkim nastojanjima i lobiranjima, „Mreža plus“ neće biti ugašena, niti će biti izbrisana iz sudskog registra kod Općinskog suda u Sarajevu – niti ću kao osnivač i suvlasnik dati saglasnost za to, sve dok najodgovornije osobe koje su rukovodile i donosile ključne finansijske odluke u „Mreži plus“ tokom proteklih desetak godina (a imenovao sam ih svo troje) ne polože račun za svaki utrošeni fening i dok se do kraja ne procesuira kriminal ove organizovane kriminalne družine. Zbog toga podržavam istrage Državnog tužiteljstva BiH koje su, u okviru najavljene i javnosti dobro poznate afere „Gibraltar-1“ i „Gibraltar 2“, neminovno obuhvatile i poslovanje „Mreže plus“.“



U ekskluzivnoj izjavi za Slobodnu Bosnu, prvi put od otkrivanja najveće medijske afere u BiH poznatije pod kodnim nazivom „Afera Gibraltar“, Alija Behram, jedan od pet ravnopravnih osnivača i suvlasnika „Mreže plus“, objašnjava kako iz opisanih razloga ni on, ali također i još dvojica suvlasnika i osnivača te kompanije, pred likvidacijskim sudijom u Općinskom sudu Sarajevo, Denisom Kurtovićem, nisu dali saglasnost za likvidaciju preduzeća. Tražili su da se prethodno moraju okončati sve istražne radnje Tužilaštva BiH u aferi „Gibraltar“, posebno u dijelu gdje je u istoj aferi inkriminirana „Mreža plus“, kako bi se definitivno ustanovilo kolike su bile razmjere kriminala i potkradanja drugih osnivača i suvlasnika „Mreže plus“, ko su vinovnici kriminala i na koji način se to odvijalo, te da li je pritom bilo i neizmirenih obaveza prema državi.



Alija Behram podsjeća kako je, na žalost, tek otkrićem afere „Gibraltar“ od strane Interpola i drugih istražnih organa Austrije i Slovenije, otkriveno da je u mrežu kriminala i pranja novca među više identificiranih i pobrojanih medijskih subjekata i marketinških agencija iz BiH, upletena i „Mreža plus“ Sarajevo. Kasnijim uvidom u tokove istrage, neslužbeno, ali i zahvaljujući vlastitim novinarskim istraživanjem, došao je do frapantnih podataka o kriminalu pod krovom „Mreže plus“ koji je godinama vješto prikrivan.



„Još u maju 2010. godine u funkciji predsjednika Upravnog odbora „Mreže plus“, zatražio sam da nezavisna finansijska agencija podvuče crtu, analizira naše bilanse i sačini kompetentan revizorski izvještaj o poslovanju „Mreže plus“, uključujući najvažnije: jasne finansijske izvještaje i informacije o svim tokovima novca kroz „Mrežu plus“ - dakle o svim uplatama i isplatama sa računa naše firme. U vidljivom, paničnom strahu, Nataša Tešanović, Darko Aleksić i Elvir Švrakić su uporno odbijali svaku pomisao o reviziji, prijeteći odlaskom i „razlazom“ u „Mreži“. Na moje ogromno iznenađenje i nevjericu, početkom februara 2011.godine, na adresi naše firme „Mreža plus“ (Ćemaluša broj 4, u Sarajevu) – gdje sam redovno dolazio na sastanke svake sedmice u periodu od prethodnih deset godina, zatekao sam zakatančena vrata a umjesto naše table i loga „Mreže plus“, bila je nakačena tabla neke modne agencije... Istog dana će mi vlasnica poslovnog prostora koji je koristila „Mreža plus“, izdati pisano uvjerenje da je direktor „Mreže plus“ Darko Aleksić, naprasno otkazao korištenje prostorija, prethodno – u rekordnom roku, iselivši kompletnu višemilionsku imovinu naše firme u prostore Hayata u Vogošći i ATV-a u Banjaluci, gdje se nalazi i dan-danas ?! Nepisana poruka Aleksića, Švrakića i Tešanovićeve je bila više nego jasna: bio je to njihov klasičan „bijeg sa mjesta zločina“. „Mreža plus“ je, brzopotezno, sa svom imovinom, predajnim sistemima i satelitskim up-linkovima, zakupljenim satelitskim trasama, programom, rejtinzima, bankovnim računima... bukvalno preseljena pod krov nove tv mreže pod imenom „Program plus“. Također, „preko noći“, imenovani su i osnivači nove fantomske firme: Emina Čaušević, bivša PR „Mreže plus“ i Milenko Samardžić, penzionisani čuvar ATV-a. Uz njihova imena upisan je osnivački ulog od po 2000,00 KM, a ta dva osnivača-anonimusa “ovladala“ su preko noći vrijednošću našeg programa i imovine od preko 3 miliona KM. Sada se morate nositi i sa pravnim nonsesom da imate „Mrežu plus“ još uvijek službeno registrovanu u Općinskom sudu Sarajevo (na adresi Ćemaluša 4 Sarajevo), a na toj adresi ona ne postoji“ ! – pojašnjava Behram, vidno razočaran pravnim sistemom u zemlji koji omogućava ovakvu praksu i ponašanja, ali uvjeren da će kad-tad pravda biti istjerana na čistac.



Alija Behram dalje navodi kako je u više navrata, a povodom saznanja vezanih uz istrage kroz Aferu „Gibraltar“, pa i privođenje Darka Aleksića, pozivao partnere da se zajedno suoče sa mogućim posljedicama kriminala koji je zakucao i na vrata „Mreže plus“, ali nije bilo dobre volje. Darko Aleksić, Elvir Švrakić i Nataša Tešanović su uporno odbijali svaku pomisao o reviziji i istjerivanju čistih računa među osnivačima i vlasnicima.



Motiviran navedenim ralozima, Behram kaže da je tada odlučio da samoinicijativno - pred istražiteljima državnog Tužiteljstva, predoči vlastita saznanja i priloži dokumentaciju o kriminalu i potkradanju najmanje trojice ravnopravnih suvlasnika „Mreže plus“. Predočio je čitavu seriju tripartitnih ugovora koje su – pod logom „Mreže plus“, a pokrivene pečatima i računima zajedničke firme, sa marketinškim agencijama sklapali i potpisivali u ime „Mreže plus“ Darko Aleksić, zajedno sa Elvirom Švrakićem i Natašom Tešanović (?!), a bez znanja i učešća preostale trojice ravnopravnih osnivača i njihovih stanica. Tako su u proteklim godinama milionski novčani iznosi, pokriveni medijsko-marketinškim uslugama kroz cijelu „Mrežu plus“ i participaciju svih stanica, završavali isključivo na računima ATV Banjaluka i NTV Hayat. Ko se, osim dvije povlaštene tv stanice u „Mreži plus“ još okoristio tim novcem pokazaće istraga – uvjeren je Alija Behram. Dodaje kako je indikativno da mu ozbiljni izvori sa ATV Banjaluka danas tvrde kako taj novac u najvećem broju slučajeva i nije stizao na račune tamošnje televizije ! Ali, ukoliko do istrage dođe, ukoliko Tužilaštvo principijelno i dosljedno bude išlo „tragom novca“ kroz „Mrežu plus“, Alija Behram kaže da će na tom tragu „i svaka zvjerka otkriti vlastiti trag“. Dodaje, kako ni on ali ni drugi oštećeni osnivači i suvlasnici, neće odustati da od Tužiteljstva BiH – kroz započete istrage, zahtijevaju potpuni uvid u trag novca preko računa



„Mreže plus“ kroz protekle godine, jer je to jedini način da se sazna ko se okoristio, a ko je u „Mreži“ ostao oštećen i prevaren.



Alija Behram kaže otvoreno kako ima saznanja da je - što se tiče poslovanja i upletenosti „Mreže plus“ u „Aferi Gibraltar“, istraga odavno pokucala i na ova vrata, te da su – kao i on, ovim povodom na pitanja istražitelja već odgovarali i Aleksić i Tešanović i Švrakić. Ali, dok istraga traje, kao i medijska hajka na ekranima pomenutih televizija, Alija Behram kaže kako bi bilo zanimljivo da (ATV i Hayat) objave svom gledateljstvu i egzaktne odgovore na sljedeće pitanje koje im neće biti teško:



- Koliko je novca, sa računa Mreže plus, u proteklih 10 godina djelovanja, inkasirala ATV Banjaluka, koliko NTV !“Hayat“, a koliko je i kada i na koji način isplaćeno ostalim ravnopravnim članicama: Tuzlanskoj TV, Oscaru C Mostar i RTM ?



- Ko je, kada, kakvim povodom, i pod kojim okolnostima, donio odluku da se sa računa „Mreže plus“ na račun of-shore kompanije „3 Media Limited“ na Gibraltaru (u vlasništvu Nevena Kulenovića), isplati (našeg novca) 486.000 eura ?



- Kojim računima, kakvom vrstom i prirodom usluga, je – bez znanja, učešća ili saglasnosti drugih suosnivača i suvlasnika u „Mreži plus“ „pokrivena“ sa „Gibraltara!“ uplaćena „nagrada“ Darku Aleksiću, na njegove privatne račune u zemlji u iznosu od cca 300.000,00 KM ?! Da li je ovo bila nagrada samo za Darka Aleksića i u kakvoj su vezi sa ovom uplatom-nagradom Nataša Tešanović i Elvir Švrakić?



Iz odgovora ove prirode - koji će ionako svakako jednom uslijediti, makar i kroz tokove istrage i procesuiranje „afere Gibraltar“, moguće je da zainteresovano gledateljstvo pomenutih televizija dođe i do odgovora: kome je „Mreža plus“ bila majka, a kome maćeha, koje stanice (i koji pojedinci) su bile povlaštene pa (kriminalno) profitirale, a koje televizije su ostajale „bez ijedne pare“, pa tiho posrtale ili propadale...





Biznis.ba / SB