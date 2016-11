U Volkswagenu nikako da stišaju krizu koja kompaniju trese već godinu. Još gore, tokom prošle sedmice iz ove kompanije je saopćeno da američki i njemački istražitelji ispituju i neke modele Audija, koji je jedan od brendova VW-a, zbog sumnje da su koristili noviju verziju programa za varanje na testovima emisije štetnih gasova.

Ušteda goriva



Radi se o programu koji "osjeti" kada je auto u testnim uvjetima i pritom aktivira opremu za smanjenje emisije štetnih gasova. Tokom vožnje na cesti program isključuje tu opremu, a neki VW-ovi dizelski motori u atmosferu ispuštaju i do 40 puta više štetnih gasova od dozvoljenog, piše New York Times. Glavni razlog zbog kojeg su u njemačkoj kompaniji omogućili ovu opciju je što se njome povećava ušteda goriva, jer za rad dijelova za prečišćavanje štetnih gasova motor mora trošiti više energije što povećava potrošnju.



Kompanija je već u velikim problemima zbog ugrađivanja programa u 11 miliona auta širom svijeta, od kojih je veliki broj u Evropi.



Modeli u BiH



Volkswagenovih modela sa softverskom greškom ima i na cestama širom BiH. Rukovodilac postprodaje u kompaniji Porsche BH Omer Kozadra izjavio je za Faktor da se radi o cifri oko 10.000 automobila.



- To su modeli Seata, Škode, Audija i Volkswagena. Na VW otpada najveći dio automobila - kazao je Kozadra.



Povlačenje modela sa tržišta već je u toku i obavlja se postepeno. Vrši se na taj način da matične kompanije pošalju zastupniku u BiH brojeve šasija automobila koje treba slati na servis. Zastupnik do tri puta šalje poziv vlasnicima da dovezu automobil u najbliži servis, a pozivi se ne šalju odmah svima.



- Glavni razlog je da se ne stvaraju gužve u servisima. Sav posao, u saradnji sa naših 35 partnera širom BiH, planiramo završiti do kraja 2017. godine - dodao je Kozadra.



Biznis.ba / Faktor.ba