Foto: Ilustracija

Više od pola miliona je nezaposlenih, radno sposobnih osoba u BiH, pokazuju evidencije zavoda i službi zapošljavanja. Tačnije, nemilosrdne činjenice govore da je u Bosni i Hercegovini na dan 30. septembra ove godine bilo 514.935 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja.

Put do posla je trnovit i protkan brojnim problemima. Montirana fotografija sa satiričnih stranica na društvenim mrežama, u kojoj je muškarac u bolničkoj sobi, s priključenom infuzijom, uz potpis „zvalo ga sa biroa za zapošljavanje, pet dana ne može sebi doći“, koliko god šaljiva, u velikoj mjeri zapravo oslikava i realno stanje.



Vrijeme praznika



Govoreći o ovoj problematici, Hasan Sejdić iz Udruženja nezaposlenih BiH kaže za naš list da je jedan od osnovnih problema slab sindikat.



- Najviše je kriv sindikat. Zakon o radu u onom sistemu je bio sveto slovo. Poslodavac ga se morao držati. Sad je sve svelo na to da radno vrijeme nije definirano. Problem je i specifičnost posla koji zahtijeva da se duže radi. Neka radi ali treba i platiti, to poslodavci posebno zloupotrebljavaju u ugostiteljstvu, trgovini – kaže Sejdić.



On pojašnjava da su brojni apsurdi primijetni u BiH.



- I veliki poslodavci u 15 dana daju jedan slobodan dan. Zakon je jasno rekao da se minimalno mora imati slobodan dan u sedmici. Da ne spominjem praznike. Svjedoci smo u Sarajevu kada je Nova godina, 1. maj, da i hoteli i šoping centri svi rade. Na zapadu je drugačije. Kada je praznik, praznik je za sve. Najviše problema ima u trgovinama i hotelijerstvu, gdje su prava radnika na dnu – dodaje naš sagovornik.



Prokomentirao je i zloupotrebe po pitanju probnog rada.



Jasne odredbe



- A što se tiče probe mjesec - dva rada, pa se ljudima daje otkaz, Zakon kaže da se prije na dan mora prijaviti da bi počeo raditi. Trebalo je ostaviti rok od sedam dana. Da li ja kao potencijalni radnik ili poslodavac, hoće li biti zadovoljan ili ne ali se mora jasno odrediti. Primjera radi, u Njemačkoj je sedam dana tolerancija, poslije toga mora uslijediti obavezna prijava – kaže Sejdić.

Rad nacrno obostrana greška



Sejdić ističe da je obostrana greška i radnika i poslodavca, kada je u pitanju rad nacrno odnosno rad bez uplaćivanja doprinosa.



- Griješe tu i radnici koji pristaju raditi duži vremenski period bez osiguranja – dodaje na kraju Sejdić.

Ako nema posla, ideš kući, to ti je slobodan dan



Poslodavci u oglasima imaju primamljive ponude



Dođi na razgovor pa ćemo vidjeti. I odmah da ti kažem, moraš se redovno brijati, moraš biti uredan. Ako dođeš u smjenu neobrijan, šef ti odbija pet maraka od dnevnice, to je osnovni preduvjet da razgovaramo o poslu.



Ovo je bio jedan od zanimljivijih zahtjeva poslodavca, odnosno vlasnika jednog ugostiteljskog objekta u Sarajevu, kojeg smo pozvali raspitujući se o radnim mjestima koja nude putem oglasa. U ovom oglasu bilo je navedeno da kandidat mora imati najmanje dvije godine radnog iskustva. Uz osnovne informacije, ime, prezime, godište, obaveza je bila razgovor u četiri oka.



Sljedeće radno mjesto o kojem smo se raspitali bila je pozicija konobara u jednom ugostiteljskom objektu. Oglas je bio primamljiv, a dnevnica čak 50 KM. Ali…



- Radi se od sedam ujutro do 22 ili do 23 najkasnije. A sljedeći dan si slobodan. Vazdan ležiš – kazao je poslodavac.



A ugovor?



- To kad vidimo kako radiš – odgovorio je.



Sljedeći oglas bio je za posao vulkanizera u Sarajevu. “Potreban radnik na vulkanizeru u Sarajevu, s dvije godine iskustva najmanje”, pisalo je u oglasu. Upitali smo zar za vulkanizera treba dvogodišnje iskustvo.



- Treba – kazao je naš sagovornik.



- Šta je sa slobodnim danima, jesu li radnici prijavljeni – bilo je naše pitanje.



- Slobodan dan? Ako nema posla, ideš kući, normalno. Nećemo se sudarati, a ništa ne radimo – kazao je ovaj poslodavac.

Gosti su normalni, ali vole malo udariti po g.....



Jedna sugrađanka prepričala nam je i svoje iskustvo kada je pozvala broj iz oglasa za rad u ugostiteljskom objektu.



- Gazda tog lokala rekao mi je da su gosti normalni, ali da uglavnom dolaze muškarci srednjih godina i da vole tako malo udariti po g..... Nisam mogla vjerovati šta mi govori, a on mi je samo dodao: „Ma naviknut ćeš se ti i na to, nisu oni nasilni“ - ispričala nam je naša sagovornica.

Moraš imati italijansku kuhinju u malom prstu



- Moraš imati italijansku kuhinju u malom prstu. Takav je restoran. O plaćanju i slobodnim danima ćemo kad dođeš na razgovor – kazao je sagovornik u vezi s oglasom za posao u restoranu.



Biznis.ba / Avaz