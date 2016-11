Foto: Arhiv

Tok gradnje LOT-a 2C Sarajevske zaobilaznice trenutno je u zastoju i ne postoje naznake o novom roku završetka gradnje ostatka saobraćajnice koja čini početak Gradskog autoputa.

Početak radova bio je maj 2016. godine, a ugovorni rok je novembar 2016. pod uslovom da se riješe svi imovinsko-pravni odnosi. Njih rješava Općina Novi Grad, Ministarstvo saobraćaja KS i Zavod za izgradnju KS.



"Znajući da ćemo imati probleme dogovoreno je da dobijemo parcijalnu građevinsku dozvolu za riješeni dio imovinsko-pravnih odnosa na Sekciji 1 dužine oko 720 metara, od čega 600 metara trase i 120 metara objekta pergola, gdje je većim dijelom trasa u nasipu i pergoli koja ide preko željezničkih pruga. Radovi na tom dijelu su najvećim dijelom završeni (nasip, tampon, asfalti) i privode se kraju te možemo reći da je nasip završen, osim dijela pred samu pergolu, jer ona nije dovršena", rekao je za Klix.ba Mirsad Dizdarević iz Cesta Federacije BiH.



Kako je objašnjeno, ostaje da se uradi završni sloj asfalta, tzv. habajući sloj, za što se čekaju povoljni vremenski uslovi. Urađeni su betonski rigoli, ivičnjaci i razdjelni pojas, postavljena je zaštitna odbojna ograda, urađena rasvjeta i humusiranje kosina.



"Pergola se privodi kraju, urađeni su joj temelji, naglavne grede, zidovi najvećim dijelom, a sada se vrši postavljanje armirano-betonskih nosača nakon čega će se uraditi monolitna ploča koja će statički spojiti kompletnu kontrukciju. Naša procjena je da ćemo s tim radovima nekoliko dana ući u decembar", kazao je Dizdarević.



Nastavak gradnje



"Ono što je evidento jeste da nemamo građevinsku dozvolu za Sekciju 2 jer nisu završeni imovinsko-pravni odnosi. Informacija kojom raspolažemo jeste da je Općina Novi Grad sve dovela do samog kraja i da je novac osiguran. Vlasnici (najvećim dijelom ŽGP) spremni su da potpišu sporazum nakon plaćanja", rekao je naš sagovornik.



Ipak, ključni problem su prošli izbori. Načelnici općina su tek nedavno dobili svoje certifikate i sada dolazi do formiranja općinskih vijeća.



"Čim se stvore uslovi, sporazumi bi trebali biti potpisani i mi ćemo ući u posjede i pristupiti nastavku gradnje. Sekcija 2 prostire se između pergole i ulice Safeta Zajke (lokalitet skladišta ŽGP) gdje će se sa nasipa spuštati kolovoz (rampa) konektovanjem na ulicu u vidu kružnog toka ili klasične T-raskrsnice, zavisno od toga kako se riješe IP odnosi", objašnjava Dizdarević.



Riječ je o privremenom rješenju iz prostog razloga što pravac Sarajevske obilaznice odgovara pravcu Gradskog autoputa, čiji se nastavak gradnje u ovom trenutku ne može očekivati. Da bi se nova cesta koristila, rješenje je rampa koja će biti povezana sa ulicom Safeta Zajke.



Ugovor je vrijedan blizu 9,5 miliona KM od čega je potrošeno dvije trećine.



Ono što je također moguće jeste da i pored postojećih zastoja, a zbog nepovoljnih vremenskih uslova, dođe do dodatne pauze u radovima.



Biznis.ba / Klix.ba