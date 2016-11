T. C.

Zajednički stav privrednih delegacija iz Njemačke koje su posjetile Bosnu i Hercegovinu je da BiH ima veliki privredni potencijal, međutim, okvirni uvjeti poslovanja se moraju promijeniti, odnosno poboljšati – rekao je danas u Sarajevu Martin Gaber, zamjenik direktora Predstavništva njemačke privrede u BiH (AHKBiH).

On je na pres-konferenciji kazao da politika ne pomaže privredi a da, nažalost, realni sektor nije privlačan kao državni sektor i da se to mora što prije promijeniti.



- Naprimjer, u Njemačkoj je obrnuto i realni sektor je taj koji je privlačan, a državni ne toliko - dodo je Gaber.



Najavio je da će 8. decembra u Domu mladih u Sarajevu biti održana manifestacija pod nazivom Njemačka u BiH, na kojoj, kako je rekao, uz podršku njemačke ambasade žele predstaviti kompletan njemački angažman u BiH, a tu su kultura, privreda, politika i druge sfere.



Manifestacija će biti otvorena za sve građane i građanke, a tog dana bit će dodijeljena i prva inovacijska nagrada njemačke privrede u BiH.



Snježana Köpruner, predsjednica Udruženja Wirtschaftsverein i direktorica kompanije GS - Tvornica mašina Travnik, kazala je da delegacije koje dolaze iz Njemačke u BiH dolaze s razlogom, a to je da u BiH nađu kooperante, poslovne partnere, te da je sada trenutak da se reagira i da privredi prostora kako bi mogla prihvatiti te ugovore.



Ocijenila je da novi zakoni o doprinosima i o porezu na dohodak neće doprinijeti novom zapošljavanju i stvaranju nove vrijednosti te da se tri strane - realni sektor, Vlada i sindikati, trebaju naći zajedno, a zato, kako je dodala, postoji Ekonomsko-socijalno vijeće.



Lejla Hujić, PR Predstavništva njemačke privrede u BiH, ovom prilikom je podsjetila da Udruženje Wirtschaftsverein ima 140 kompanija u članstvu i da oko jednu polovinu čine kompanije s njemačkim kapitalom, a drugu polovinu domaće kompanije koje ostvaruju neku saradnju s Njemačkom.



- Ove kompanije investirale su oko 1,4 milijarde KM, a godišnji promet im je 1,5 milijardi KM, dok u ovoj godini planiraju ukupno investirati 77 miliona KM – kazala je Hujić.





