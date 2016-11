„Autoceste Federacije BiH“ isplatile su u posljednje tri godine domaćim kompanijama koje su angažirane na gradnji Koridora 5C 189.323.393 marke, otkriva „Dnevni avaz“. Radi se o firmama koje su, osim izvođenja radova, bile angažirane na drugim poslovima - dobavljači, usluge osiguranja, advokatske usluge...

Najviše novca



Na listi „Autocesta FBiH“, koja je u posjedu našeg lista, nalazi se 46 kompanija, a na prvom mjestu, s ubjedljivo najviše novca je sarajevska građevinska kompanija „Euroasfalt“, u vlasništvu Hameda Ramića. Ova firma, kroz brojne tendere na koje se prijavljivala od 2014. godine do danas, dobila je 113.403.531 KM.



Godine 2014. za usluge gradnje, a na osnovu dobivenih tendera, dobila je 93.517.628 KM, lani 7.066.484, a ove godine, za prvih deset mjeseci, 12.819.419 maraka.



Druga na listi kompanija s najvećim iznosom novca koji je dobila od „Autocesta FBiH“ za izvođenja radova je širokobriješki „Hering“. On je za svoje usluge naplatio 20.260.679 maraka (2014. godine 3.232.862 KM, lani 7.850.618 KM, a za deset mjeseci ove godine 9.177.199 KM).



Mladi stručnjaci



Sarajevski IPSA Institut, privatna i nezavisna konsultantska kompanija, za svoje usluge dobio je 15.172.190 maraka. Na listi firmi s najvišim isplaćenim iznosima su i „BS Telecom Solutions“ (8.361.285 KM), zatim „Sarajevoputevi“ (7.286.278 KM), „Securitas“ (4.085.480 KM), „Elektroprivreda BiH“ (3.143.464 KM), „Energoinvest“ (151.497 KM)…



Đenan Salčin, generalni direktor „Autocesta FBiH“, komentirajući ova izdvajanja, rekao nam je da je potrebno umanjiti troškove po ugovorima s eksternim partnerima i u skorije vrijeme formirati službe koje bi se time bavile unutar firme.



- To jest da sami preuzmemo radove na održavanju i naplati. Da na taj način smanjimo odliv novca prema privatnim kompanijama i uposlimo nove mlade stručnjake, uz činjenicu da ćemo znatno smanjiti troškove koje imamo – kaže Salčin.



Ramić: Tenderi su utakmice, najjeftiniji pobjeđuje



Hamed Ramić, vlasnik „Euroasfalta“, kaže za „Avaz“ da u posljednja tri mjeseca intenzivnije sarađuju s „Autocestama“, jer su ranije radili u Sloveniji.



- Što se tiče iznosa i tendera, moram reći da su tenderi uvijek utakmice i, naravno, najjeftiniji pobjeđuje. Ako pogodiš, dobro je, a ako ne, opet ispočetka – ističe Ramić.



Advokatu Teminu 444.180 KM



Advokatu Šemsi Teminu isplaćeno je za prvih deset mjeseci ove godine 444.180 KM. Saznajemo da je on ovaj novac zaradio za usluge koje je pružao u postupcima prilikom eksproprijacije zemljišta. Osim Temina, advokatskom uredu „Gičević – Zukić“ isplaćeno je 237.875 KM, a advokatu Anti Grgiću 177.553 KM.







Biznis.ba / Avaz