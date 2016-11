Foto: Fena

Povodom 15. novembra, Dana metalaca, danas je u sarajevskom Domu sindikata održana svečana sjednica Upravnog odbora Sindikata metalaca Federacije BiH na kojoj je istaknuto da je razvoj metalske industrije od presudnog značaja za privredni napredak.

Predsjednik Sindikata metalaca FBiH Bajro Melez podsjetio je na historijat sindikata napominjući da je u prijeratnom periodu, do 1992. godine, metalska industrija bila najrazvijeniji dio industrije u kojoj je bilo zaposleno 225.000 radnika, a njih 98 posto bili su članovi sindikata.



Danas Sindikat metalaca broji 13.850 članova, što je 60 posto od ukupno zaposlenih u ovom području djelatnosti u Federaciji BiH.



Melez je podsjetio na zaključke UO ovog sindikata u kojima se navodi da izuzetno težak materijalni položaj velikog broja radnika u metalskoj industriji dodatno opterećuje činjenica da je u posljednjih godinu dana ugašeno desetak metalskih firmi i da je izgubljeno na stotine radnih mjesta.



Predsjednik Sindikata metalaca FBiH je istakao da se kolektivni ugovori koji su usaglašeni s novim Zakonom o radu ne mogu dosljedno primjenjivati bez donošenja seta zakona - zakona o uvezivanju radnog staža, izmjena zakona o doprinosima i porezu na dohodak, zakona o stečajnom potupku, zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, zakona o sigurnosti i zdravlju na radu, kao i zakona o štrajku.



Svečanoj sjednici među ostalim prisustvovala je delegacija sindikata Turk Metala Republike Turske, savjetnici premijera Federacije BiH, članovi rukovodstva Saveza samostalnih sindikata BiH, granskih sindikata i drugi gosti i članovi Sindikata metalaca FBiH.



Predsjednik Sindikata metalaca FBiH Bajro Melez i pomoćnik predsjednika Turk Metala potpisali su Sporazum o saradnji koji će, kako su istakli, doprinijeti jačanju međusobnih odnosa. U tom smislu je najavljeno da će se pod pokroviteljstvom ovog sindikata iz Turske u Ankari od 27. novembra do 4. decembra održati edukacija članova sindikata.



- Složili smo se da zadatak prisutnih sindikata, a ujedno i svih sindikalnih pokreta širom svijeta, treba da bude stvaranje uslova za snažnu solidarnost zemalja sa ovih područja – kazao je Yucel dodajući to da su tokom nedavnog susreta sindikati BiH i Turske napravili zajedničku deklaraciju u kojoj stoji da je "radnička klasa najveći gubitnik globalizacije".



Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović je kazao da uprkos teškom položaju radnika u ovom sektoru postoje i pozitivni primjeri firmi posebno u namjenskoj i autoindustriji koje napreduju i zapošljavaju nove radnike. Naveo je da su sindikati odigrali ključnu ulogu u spašavanju takvih firmi od propasti.



Savjetnik federalnog premijera Suvad Osmanagić je u izjavi za medije istakao da metalska industrija, posebno kroz razvoj malih i srednjih preduzeća, ima tendencije porasta.



"Dosta preduzeća iz metalske industrije u BiH polako se diže iz pepela. Također, dosta privatnih malih i srednjih kompanija jako dobro posluju i izvoze na evropsko tržište. Što se tiče namjenske industrije ona će i dalje biti u usponu", kazao je Osmanagić.



Vlada Federacija BiH, kako je dodao, ima dobru saradnju s predstavnicima Sindikata i nastoje da zajednički rade na rješavanju problema.



"Vlada Federacije BiH pravi zakonski okvir da bi se pokrenula cijela metalska industrija i ostvario napredak u ovom sektoru", dodao je Osmanagić.



