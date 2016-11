Uspjeli smo obezbijediti finansijska sredstva za početak i razvoj obavljanja djelatnosti za preko 60.000 klijenata, kazao je Bajrović.

Mikrokreditna fondacija Sunrise kroz 20 godina svog rada i djelovanja u BiH u potpunosti slijedi svoju misiju, a to je vršenje mikrokreditiranja na dugoročnoj osnovi klijentima koji nemaju ili imaju ograničen pristup komercijalnim izvorima finansiranja, doprinijeti smanjenju siromaštva i povećanju zapošljavanja u BiH.



Najbolji dokaz da su u tome i više nego uspješni govore i ostvareni učinci.



Djelatnosti



- U dosadašnjem toku našeg rada uspjeli smo obezbjediti finansijska sredstva za početak i razvoj obavljanja djelatnosti za preko 60.000 klijenata, te i danas ostajemo u potpunosti posvećeni našoj misiji kroz našu prisutnost u 122 opštine u Bosni i Hercegovini. Na ovaj način, uspjeli smo doprinijeti održavanju oko 120.000 radnih mjesta, što uz podatak da su 17 posto isplaćenih kredita koristile osobe od 18 do 35 godina, predstavlja činjenicu na koju smo izuzetno ponosni, te razlog da i u narednim godinama sa istim entuzijazmom ostajemo posvećeni našoj misiji, kazao nam je direktor MKF Sunrise Samir Bajrović.



Sunrise MKF osnovana je u novembru 1996. godine, te je kroz prve godine svog rada, kao i većina drugih mikrokreditnih organizacija koje su osnovane u ovo vrijeme, dobila podršku kroz implementaciju Projekta Lokalne inicijative, koji je bio finansiran od Svjetske banke.



Prve kredite su, prema riječima Dajane Legin Dedić, rukovodioca Odjeljenja za controling i MIS u MKF Sunrise, isplatili u aprilu 1997.



- Do sada smo isplatili 240.000 kredita, te je 600 miliona KM plasirano klijentima. U proteklom periodu iznos prosječnog kredita je 2.300 KM, što govori da ispunjavamo svoju misiju, a to je da su naši klijenti nebankarski klijenti. Od ukupno isplaćenih kredita 30 posto je za poljoprivredu, 30 posto za uslužne i trgovinske djelatnosti, oko 13 posto kredita je isplaćeno za otpočinjanje djelatnosti, dok je 40 posto kredita isplaćeno ženama. U svemu tome je najbitnije da je zahvaljujući ovim mikrokreditima stvoreno i održano na hiljade radnih mjesta, kazala je Legin Dedić.



Sunrise u svojoj ponudi ima od 10 do 12 mikrokredita, prvenstveno za mikropoduzetništvo, uz to uvijek imaju i dodatne kreditne proizvode koji se tiču adaptacije stambenih prostora, mikrokredite za penzionere, za zimnice, a upravo ovih dana krenuli su s projektom finansiranja 27 izrazito nerazvijenih opština u BiH, kako bi pomogli ljudima u tim opštinama da pokrenu ili da unaprijede mikropoduzetničku djelatnost i što je najvažnije da stvore mogućnosti za zdrav i kvalitetan život sebi i svojoj porodici.



Dvadeset godina rada nije malo ni za jednu fondaciju, društvo, kompaniju, a pogotovo za rad u bosanskohercegovačkim uslovima.



- Godine rada bile su obilježene kako usponima tako i padovima, kao i značajnim izazovima, sa kojima je bio suočen i čitav mikrokreditni sektor u BiH, naročito u doba globalne finansijske krize. Vrlo je važno istaći da smo u čitavom periodu našeg rada, tako i u doba najvećih izazova sa kojima je bio suočen mikrokreditni sektor, ostali vjerni osnovnim vrijednostima našeg poslovanja, a to su transparentnost, integritet i kvalitet usluge prema našim klijentima. Sve navedeno rezultat je izuzetnog rada svih naših zaposlenika, tako da je MKF Sunrise jaka i stabilna mikrokreditna fondacija, čemu govori u prilog i činjenica da smo rangirani kao treća mikrokreditna organizacija u FBiH po adekvatnosti kapitala, naglasio je Bajrović.



On je dodao kako čelni ljudi ove MKF u narednom periodu, vide sebe kao jednu od najjačih mikrokrednih organizacija u BiH, u čijem središtu poslovanja će uvijek biti klijenti, sa prepoznatljivim kvalitetom usluge i transparetnošću i dosljednom primjenom zakonskih propisa kao osnovnim postulatima našeg poslovanja.



Mikrokreditni sektor BiH danas je, prema njegovim riječima, stabilan i siguran.



Stabilnost



- Kako bi se dala adekvatna ocjena trenutnog mikrokreditnog tržišta u BiH, potrebno je reći da je zakonski okvir za poslovanje mikrokreditnih organizacija uspostavljen na nivou entiteta, te da je isti u velikoj mjeri harmoniziran te omogućava, bez velikih razlika, otvorenu konkurenciju i djelovanje mikrokreditnih organizacija na jedinstvenom tržištu BiH. U periodu od početka 2011, mikrokreditni sektor bilježi ponovni rast, naravno ne istim stopama rasta koje su bile prije globalne finansijske krize, ali rekao bih realnim stopama kojim se osigurava stabilnost samog sektora, istakao je Bajrović.



On je dodao da mikrokreditne organizacije mogu biti jedna od važnih poluga u implementaciji ekonomskih i razvojnih programa na svim nivoima vlasti u BiH, te projekata/programa koje implementiraju međunarodne razvojne agencije u BiH koji za cilj imaju razvoj mikropoduzetništva i povećanje zaposlenosti.



Za bolje mikrokreditno tržište potrebna je konsolidacija sektora, koja bi, kako kaže Bajrović, bez dileme omogućila stvaranje još jačih i stabilnih mikroreditnih organizacija, smanjenje kamatnih stopa klijentima, a dovela bi i do zainteresovanosti stranih investitora za ulaganje u mikrokreditni sektor, od čega bi korist najviše imali klijenti, a ujedno bi omogućila i ekonomski rast.



Također, prema njegovim riječima, unapređenju mikrokreditnog tržišta sasvim sigurno bi doprinijela i konsolidacija mikrokreditnog sektora, uvažavajući činjenicu da je trenutno na tržištu prisutno 18 mikrokreditnih organizacija.



Biznis.ba / Oslobođenje