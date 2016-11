Foto: Ilustracija

Od početka februara do kraja oktobra ove godine gorivo u Bosni i Hercegovini poskupjelo je za oko 30 feninga po litru. Primjerice, početkom godine litar bezolovnog benzina na benzinskim pumpama u prosjeku je koštao 1,70 KM, a danas, devet mjeseci kasnije, iznosi 1,96 KM!

Svjetsko tržište



Posljednje povećanje cijena goriva uslijedilo je prije mjesec, a vlasnici pumpi u BiH pravdali su to povećanjem cijena barela nafte na svjetskom tržištu. Iako je, prema najnovijim rezultatima Američkog instituta za naftu (AIP) od prije nekoliko dana, cijena ovog energenta ponovo pala, do pojeftinjenja goriva u našoj zemlji nije došlo, ali su u BiH vrlo primjetne razlike u cijenama, zavisno od pumpe do pumpe, odnosno od grada do grada.



“Dnevni avaz” proveo je istraživanje upravo o tim varijacijama jer, dok je, naprimjer, u Istočnom Sarajevu na pumpama „Nešković“ litar benzina 1,68 KM, samo nekoliko kilometara dalje, u centru Sarajeva, na pumpama „Energopetrola“, odnosno „Ine“, je 1,96 maraka.



Na taj način vozač koji toči benzin za 20 KM na pumpi „Nešković“ dobije skoro dva litra goriva više nego na pumpama “Energopetrola”.



Lejla Glibo, šefica Odsjeka za cijene u Ministarstvu trgovine FBiH, podsjeća da vlasnici pumpi imaju mogućnost po slobodnoj volji formirati cijene.



- Mi na to ne možemo utjecati. To je stvar vlasnika pumpi. Tu se, kada su u pitanju gradovi, gleda i kupovna moć građana. Ali, vlasnici imaju svoje kalkulacije po kojima rade i na osnovu kojih gledaju kako da ostvare profit. Nije to ništa neobično - kaže Glibo.



Kada se pogledaju cijene goriva samo u Sarajevu, i tu itekako cijene variraju. Istraživanje našeg lista pokazalo je da je najskuplje gorivo na pumpama „Energopetrola“ i “Petrola”, gdje litar benzina košta 1,96 KM, a dizela 1,91 marku.



Samo nekoliko metara dalje, na pumpi „Nestro“, benzin je 1,81, a dizel 1,71 KM. Na pumpama TD za litar benzina treba izdvojiti 1,86 KM, a dizela 1,81. Cijena benzina na pumpama „Hifa Oil“ u Sarajevu iznosi 1,91 KM, a dizela 1,86 KM.



Kako smo se uvjerili, među najnižim su cijene goriva na pumpama “Gazproma“ - benzin je 1,86, a dizel 1,81 KM. Litar benzina i na pumpama „Selexa“ jeftiniji je za deset feninga od „Energopetrola“, „El Tarik Oila“ ili „Petrola“ i iznosi 1,86 KM, dok je dizel također 1,81.



Zanimljivo je da su sve ove pumpe jedna od druge udaljene oko 200 metara. Primjetno je da je gorivo skuplje i na onima koje se nalaze uz frekventinija saobraćajna čvorišta, tačnije na izlazima iz grada, nego na pumpama u gradu Sarajevu. To se odnosi i na ostale gradove.



Razlike FBiH i RS



Kada se uporede cijene u ostalim gradovima, dođe se do zaključka da građani Sarajeva plaćaju najskuplje gorivo, a Istočnog Sarajeva, Banje Luke i Bihaća najeftinije.



Litar benzina u Banjoj Luci, u prosjeku, košta 1,79 KM, a dizela 1,78.



Inače, kada su u pitanju cijene goriva u FBiH, građani plaćaju dodatnih 0,01 KM po litru naftnih derivata za uspostavu naftnih rezervi, dok ovo pravilo u RS ne postoji.



Obrazlažući razlike u cijenama, Ferid Džihanić, dugogodišnji direktor Naftnih terminala FBiH i stručnjak za naftne derivate, tvrdi za naš list da razlog leži u kvalitetu goriva i u tome odakle se ono nabavlja.



- “Energopetrol” i „Ina“ imaju najkvalitetnije gorivo, jer ono dolazi sa svjetskog tržišta, s Mediterana. Tu su u igri samo veliki kupci. S druge strane, „Gazprom“ uvozi naftu iz Srbije, iz svoje rafinerije u Pančevu, i zbog toga je jeftinije. To ne znači da nije kvalitetnije, ali nemaju tolike troškove kao „Ina“ i „Energopetrol“. Uostalom, od “Gazproma” naftu kupuju i “Hifa” i ostali mali nakupci - kaže Džihanić.



