Foto: Fena

Prva u nizu od šest konferencija o liderstvu u biznisu u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika EU, koja je održana danas u Tuzli, okupila je 115 učesnika iz poslovne zajednice, nevladinog sektora, lokalnih vlasti i akademske zajednice.

Diskutirano je o izazovima i prilikama lokalnog poslovnog okruženja, o socio-ekonomskim reformama, s fokusom na uspješne priče u poslovnom sektoru BiH, kao i o pitanjima važnim za približavanje BiH Evropskoj uniji, te kompanijama koje uspješno posluju ili izvoze na tržište EU i izazovima s kojima se susreću.



-Naš cilj je da pronađemo uspješne primjere poslovanja u privatnom sektoru, jer je to ključno za ekonomski rast države i otvaranje novih radnih mjesta - izjavio je na današnjoj konferenciji za medije šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH Lars Gunnar- Wigermark.



Istakao je da se određena poboljšanja i unapređenja mogu primijetiti na entitetskoj razini, ocjenjujući da kantoni treba više da se angažiraju u procesu provedbe reformi.



Navodi da privreda BiH već bilježi značajan rast od 3 do 4 posto godišnje te da ni ovakav rast nije dovoljan, jer se građani pitaju gdje su konkretni pomaci, poručivši da su to stvari koje dolaze korak po korak.



Po njegovim riječima, MMF, Svjetska banka i druge međunarodne finansijske institucije su spremne da podrže vlasti BiH u njihovim reformskim naporima, dodavši da je puno vremena i truda potrošeno na lokalne izbore i da je vrijeme da se vrate reformama, korak po korak.



Naglasio je da je EU najveće jedinstveno tržište na svijetu od više od pola milijarde potrošača.



-Želimo da angažujemo svih 28 zemalja članica EU, želimo da vidimo više trgovine s ovim tržištem i više investicija u BiH - ističe Wigermark.



Istakao je također da je u protekloj deceniji Tuzla postala prepoznatljiva po svojoj dinamičnosti, ali da se bilježi određeni zastoj u proteklih nekoliko godina te joj treba vratiti prijašnju dinamiku.



Ministar razvoja i poduzetništva TK-a Nermin Hodžić kazao je da je prvu godinu implementacije Reformske agende kantonalna vlada obilježila s integracijom ove agende u plan rada i to bez zastoja u njenoj dinamici i realizaciji.



-Ono što današnja konferencija predstavlja za nas je velika pomoć i iskorak u podizanju društvene svijesti o neophodnosti reformske agende i njenim posljedicama - smatra Hodžić.



Poručuje da privreda treba biti partner u realizaciji Reformske agende.



Konferencije o liderstvu u biznisu, osim Tuzle, bit će održane u Mostaru, Bijeljini, Bihaću, Banjoj Luci i Sarajevu.



Biznis.ba / FENA