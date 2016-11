Foto: Arhiv

Iako je otkupna cijena kukuruza zasad niska, poljoprivrednici iz RS kažu da nemaju većih problema s plasmanom svojih proizvoda jer domaći mlinovi i proizvođači stočne hrane otkupljuju žito.

Takođe, ovogodišnji izvoz ove, jedne od najdominantnijih poljoprivrednih kultura iz BiH bi trebalo uskoro da počne, kao i da dođe do porasta cijene kukuruza.



Prema riječima Stojana Marinkovića, predsjednika Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača RS, situacija s izvozom kukuruza slična je kao u Srbiji. Tamo je zbog niskog vodostaja Dunava izvoz stao i sada slijedi interventni otkup.



"Kod nas se još ne znaju otkupne cijene za izvoz, a pored toga nisu još plasirane ni sve zalihe pšenice koje imamo. To će vjerovatno predstavljati problem u početku, međutim savjetujem poljoprivrednicima da ne žure jer će vrlo brzo krenuti izvoz", rekao je Marinković.



Trenutna cijena kukuruza od 26 feninga po kilogramu je, kako je istakao, veoma niska. On je dodao da se u narednih 10 do 15 dana može očekivati porast cijene ove žitarice na 30 feninga po kilogramu, koja bi za poljoprivrednike bila realna cijena.



Ljubo Miletić, predsjednik Udruženja bijeljinskih poljoprivrednika, kaže da proizvođači kukuruza u Semberiji nemaju zasad problema s plasmanom svojih proizvoda.



Miletić je dodao da su domaći proizvođači stočne hrane i mlinovi otkupili od semberskih ratara dobar dio kukuruza po cijeni od 23 ili 24 feninga po kilogramu.





Biznis.ba / NN