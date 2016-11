T. C.

Da su tužbe radnika GRAS-a, putem kojih od ovog kantonalnog preduzeća naplaćuju oko 60 miliona maraka, velika opasnost koja prijeti gašenju firme, za „Avaz“ je potvrdio i premijer KS Elmedin Konaković. On je naglasio da „postoji mogućnost da radnici sami sebi ugase firmu, na što Vlada KS ne može utjecati“.

- Opasnost koja se nadvila nad GRAS-om je zaista velika. Mi se borimo na svim frontovima. Pokazali smo ove godine šta smo sve uradili u GRAS-u i radimo niz aktivnosti da bismo popravili njihovo poslovanje. A istovremeno je tu nad nama nekoliko mačeva, prije svega, tužbe radnika, a i dugovi prema Poreznoj upravi i Upravi za indirektno oporezivanje - kazao je Konaković.



On ističe da Vlada KS čini sve što je u njenoj moći da se preduzeće stabilizira i da radnici GRAS-a moraju biti svjesni da bi te tužbe sutra mogle zatvoriti njihova radna mjesta.



I ministar saobraćaja KS Mujo Fišo kazao nam je da bi, ukoliko dođe do brzih rješenja od Suda, a na štetu GRAS-a, preduzeće moglo prestati funkcionirati.



- Radnici bi mogli ugasiti svoju firmu. Pokušavali smo i pregovarati, ali nije bilo pomaka. Samo nekoliko tužbi je povučeno. Oni vrlo teško odustaju od tužbi zato što presude budu 50.000 do 60.000 maraka, što je veliki iznos i uposlenici neće da izađu ususret. Oni nisu svjesni da sijeku granu na kojoj sjede. Ovo je najveća prijetnja za 1.530 radnika GRAS-a - kazao Fišo.



Uprava: 400 radnika nije tužilo



Jučer su kratko reagirali i iz Uprave GRAS-a. Tvrde da 400 uposlenika nije podnijelo tužbu, negirajući izjave predsjednika Sindikata vozača GRAS-a Nazifa Dacića, koji je za „Avaz“ kazao da su svi uposlenici podnijeli tužbu protiv preduzeća po osnovu neispunjavanja kolektivnog ugovora i neuplaćivanja doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje.







