Foto: Avaz

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH od početka godine je u saradnji s policijskim agencijama oduzela 81.872 kilograma duhana u listu. Prema podacima UIO, u prvih šest mjeseci oduzeto je 28.240 kilograma duhana vrijednosti od 1,7 miliona KM, 39.628 kutija ručno punjenih cigareta i 28.862 kutije cigareta bez akciznih markica!

Čudan miris

Stječe se dojam da je crno tržište duhana i duhanskih proizvoda izuzetno razvijeno, s obzirom na broj provedenih akcija UIO i ostalih policijskih agencija, kao i na količinu zaplijenjene robe. Radi suzbijanja nezakonite prodaje duhana na tržištu u BiH, razbijeno je nekoliko ozbiljnih lanaca nelegalne trgovine.



Ratko Kovačević, portparol UIOBiH, kaže da je privremeno oduzeto i sedam mašina za obradu duhana.



- U akcijama širom BiH službenici UIO oduzeli su i 39.628 kutija cigareta ručno punjenih sitno rezanim duhanom. Osim cigareta, oduzete su i znatne količine duhana koji je prodavan na crnom tržištu – ističe Kovačević za naš list.



Reporteri „Dnevnog avaza“ jučer su na ulicama Sarajeva istražili kakav je to duhan koji nude ulični prodavači. Željeli smo saznati odakle ga nabavljaju i koje su cijene. Bili smo zatečeni kada nam je rečeno da, primjerice, šteka cigareta „marlboro“ košta svega 25 KM!



- Kakav je ovo „marlboro“ – bilo je naše pitanje.



- Original. Dobar. Kakav će biti, 2,50 KM, nije skup, probaj – odgovorio nam je prodavač na pijaci na Ciglanama.



- A imate li duhana?



- Ima, od 12 i 13 maraka. Možeš od jednog pakovanja namotati 20 kutija. I dobar je, ovaj je hercegovački žuti, a ovaj smeđi iz Poljske i Bugarske – objašnjava nam ovaj prodavač.



Zamolili smo ga da nam „smota“ jednu cigaretu, što je on rado i učinio.



- Vidiš kako se žuti, k'o dukat – govorio je dok je vješto motao cigaretu.



Duhan je imao čudan miris. Nije bio dovoljno suh pa se više puta moralo pripaljivati. I bio je zapakovan u veliku crnu torbu.



- Mora on još malo da odstoji da se osuši, samo ti njega na novinu stavi i bit će dobar – kazao nam je na kraju.



Naša naredna odrednica bila je pijaca Markale. Dok smo pokušavali razgovarati sa ženama koje prodaju cigarete i duhan, neprestano su prilazile stalne mušterije i uzimale robu.



Ponesi i probaj



- Uzmi ovaj duhan, ponesi kući i probaj. Ako ti ne bude dobar, vrati. Tako ja svim mušterijama dajem – govori nam prodavačica na Markalama.



I ona je imala dvije vrste, prosto zapakovane. U vrećicama, bez oznaka, bez ikakvog natpisa.



- Ovaj je prerađeni duhan. On je prskan – pojašnjava.



- A odakle nabavljate, ko vam dostavlja robu – pitali smo i njih.



- Imamo svoje prodavce, oni nam donesu, od njih kupujemo – bio je odgovor koji smo dobili.



Ili nisu htjeli reći, ili nisu znali odakle potječe duhan koji prodaju...

Turski turista: "This is not original"



Dok smo razgovarali s prodavačicama duhana i cigareta, prišao im je jedan turski turista. Zanimalo ga je šta se to prodaje. Nakon što je pogledao pakovanje cigareta, kratko je rekao: "This is not original", na šta mu je prodavačica dobacila: "Jesu, bolan, jesu original".



Biznis.ba / Avaz