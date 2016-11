Foto: FENA

Direktorica bonitetne kuće Bisnode BH Zlata Mulać izjavila je da je, po njihovoj ocjeni bonitetne izvrsnosti, u BiH 3.173 bonitetno izvrsne kompanije što znači da one zadovoljavaju univerzalne međunarodne standarde poslovanja.

- Radi se o oko deset posto aktivnih poduzeća u BiH ukoliko se vodimo prema onim preduzećima koje predaju finansijske izvještaje. Od tih oko tri hiljade bonitetno izvrsnih kompanija ove godine smo prvi put izdvojili 180 kompanija koje su bonitetno izvrsne zadnje tri godine što predstavlja pouzdanu oznaku da će biti stabilne i u sljedećim godinama poslovanja – izjavila je Mulać na konferenciji za novinare u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH).



Bisnode BH i VTKBiH danas su uz učešće Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH organizirali okrugli stol „Bonitetna izvrsnost kompanija u BiH“ kao uvod u istoimenu konferenciju koju Bisnode BH organizuje 7. decembra radi isticanja najzdravijeg dijela bh. privrede.



Metodologija koja se primjenjuje za izračun bonitetene ocjene u BiH, kako je dodala Mulać, primijenjena je u 18 zemalja Evropske unije i samo je prilagođena uvjetima poslovanja u BiH. Kod metodologije uzimaju se u obzir godine poslovanja, broj zaposlenih, prihodi, likvidnost, odnos prema radnicima, društvenoj zajednici i dr.



Zamjenik generalnog sekretara VTKBiH Nihad Bajramović naglasio je značaj mehanizama uz pomoć kojih naši privredni subjekti mogu provjeriti partnera prije stupanja u poslovne odnose.



- VTKBiH je asocijacija privrednika, i kao takva je zainteresovana da obezbijedimo mehanizme i načine da naše članice, odnosno poslovni subjekti dobiju što pouzdanije partnere u Evropi i svijetu. Poučeni smo iskustvom i svakodnevnim prijavama naših privrednika da se dešavaju prevare i na početku posla. To je već greška i već smo učinili promašaj ukoliko se bavimo posljedicama odnosa između privrednih subjekata – dodao je Bajramović.



Na ovaj način, kako je dodao, žele dati podstrek firmama koje se bave bonitetom da bismo svi zajedno radili u interesu privrede i poslovnih subjekata.



- Ne možemo čekati od vlasti i države da nam dovedu investitore. Svi zajedno možemo kreirati takav ambijent i ovakve načine komuniciranja da pospješimo ulaganja i dovedemo investitore – naveo je Bajramović.



Urednik časopisa „Banke i biznis u BiH“ Jasmin Maričić smatra da je organizovanje okruglog stola i sama tema o bonitetnoj izvrsnosti kompanija u BiH nešto čemu treba posvetiti više pažnje u ovoj zemlji.



-To što radi Bisnode u BiH možda je i prva akcija te vrste, koja je isključila bilo koji oblik subjektivnosti u ocjeni. Kada se pogleda na koji način se to radi, vidi se da se dobije kompletna slika firmi koje djeluju u BiH, a koje realno zadovoljavaju kriterijume, da bi mogli da dobiju ocjenu bonitetne izvrsnosti. Moja redakcija je procijenila da je prava stvar uključiti se i podržati Bisnode – istakao je Maričić.



Bonitetna kuća Bisnode BH dio je međunarodne grupacije Bisnode AB sa sjedištem u Štokholmu gdje se certificiranje provodi još od 1989. godine. Vodeći je ponuđač poslovnih i bonitetnih informacija koji u 18 zemalja Evrope koriste mala, srednja i velika preduzeća, banke, osiguravajuće kuće i leasing kompanije i nevladine organizacija.



- Bisnode u BiH poslovnim partnerima pruža mogućnost provjere novih kupaca ili dobavljača. Razni su alati koje koriste naši partneri da bi došli do te informacije, a jedna od tih informacija je bonitetni izvještaj ili bonitetna izvrsnost, kao i certifikat bonitetne izvrsnosti - kazala je Mulać.





Biznis.ba / FENA