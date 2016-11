Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić najavio je da će narednih sedmica ponovo biti aktuelizovano pitanje prodaje akcija Rudnika željezne rude "Ljubija", kada će se vidjeti da li će kompanija "ArcelorMittal" biti spremna na saradnju.

Novi vlasnik Rudnika željezne rude “Ljubija” po svemu sudeći dobiće i neraspoređenu dobit prijedorskog “Mittala”, koja se nakupila u proteklih 12 godina.



Vlada Srpske, ovih dana pokušaće da pitanje raspodjele 64 miliona ponovo stavi na dnevni red Upravnog odbora, ali ako ne uspije pare će pripasti kupcu RŽR-a. Ministar rudatrstva pojašnjava da se dobit svih ovih godina nije ni mogla podijeliti, jer većinski akcionari “Mittala” na to nisu pristali. Na pitanje da li će svoj dio Srpska prepustiti novom vlasnku RŽR-a, Petar Đokić optimistično odgovara.



“Pa ne mora značiti, još se on nije promijenio, mogu i postojeći da se oko toga dogovore. Znate da takva odluka isključivo zavisi od većinske odluke a većinski udio u akcijama ‘ArcelorMittala’ ima ‘Mittal’. Prema tome od njih zavisi da li će se ta dobit rasporediti. Volio bi da takvu odluku donesu”, rekao je Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva u Vladi RS.



Ako ne bude onako kako bi u Vladi željeli, vlasnici “Mittala” mogli bi sa “Ljubijom” da kupe i dio dobiti koji pripada Republici Srpskoj. Njihovu i ponudu „Israeli Investment Group , u Vladi još važu. Dok Indijci zatežu oko podjele para, Đokić otkriva da i vlast ima keca u rukavu. To je naplata poreskog duga od 49 miliona maraka. Otkriva da je sudski postupak po žalbi “Mittala” u ovom slučaju dobio epilog.



“Ta aktivnost je prošla kroz sud u Republici Srpskoj i sada je ponovo vraćeno na odlučivanje po osnovu tog poreskog duga. Vidjećemo kakav će poslije ovoga imati stav Poreska uprava”, rekao je Đokić.



Poreska urpava ponovo će provesti kontrolu ali direktorka Zora Vidović uvjerena je da će ona dovesti do istog ishoda, jer “Mittal” Srpskoj duguje 49 miliona po osnovu transfernih cijena. Sve vrijeme rudu su prodavali “Željezari Zenica” koja je takođe u vlasništvu “Mittala” i to po nižim cijenama od onih na svjetskom tržištu. Tako su vještački umanjili prikazanu dobit i iznos poreza, a efekat transfernih cijena između poveznih lica nisu prikazali. Spornih 49 miliona Poreska uprava im je pronašla u posljednje tri godine a sa prethodnih devet nisu se ni bavili.



“To su tri godine za koje smo mi radili transferne cijene. Inače ‘Mittal’ nije nikad uplaćivao efekat transfernih cijena niti je prikazivao. Prema njihovim analizama toga nema, prema našim analizama mi smo to našli. Prema tome mi ćemo i dalje ćemo raditi analize i za naredne periode a naravno obnovićemo i ovaj postupak koji je sud naredio da se obnovi”, rekla je Zora Vidović, direktor Poreske uprave RS.





Biznis.ba