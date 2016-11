Od planiranih 3.283 ljudi, kroz pet projekata za zapošljavanje u Republici Srpskoj ove godine posao je dobilo njih 1.974, podaci su Zavoda za zapošljavanje RS.

Akcionim planom zapošljavanja za ovu godinu namijenjeno je 15 miliona maraka KM kao podsticaj zapošljavanju, a u Zavodu očekuju da do kraja godine plan realizuju u potpunosti i da ostatak nezaposlenih dobije radnu knjižicu.



"Akcioni plan zapošljavanja karakteriše veći iznos podsticaja za poslodavce i nezaposlena lica u odnosu na prethodne godine. Za poslodavce je to 4.000 KM po jednom licu, a za samozapošljavanje od 4.000 do 8.000 KM, zavisno od projekta", navode iz Zavoda.



Po projektu "Zajedno do posla", koji se odnosi na boračku populaciju, dosad je zaposleno 413 osoba, a odobreno je zapošljavanje njih 515, za šta je namijenjeno 2,6 miliona maraka.



Kada je u pitanju projekat podrške zapošljavanju u privredi, od 1.450 dosad je zaposleno njih 1.052.



Zaposleno je i 228 pripravnika, a do 18. novembra otvoren je javni poziv za zapošljavanje djece poginulih boraca sa VSS bez radnog iskustva.



Planirano je da se zaposli njih 60, a za to je namijenjeno 570.000 KM. Šansu za posao dobili su i nezaposleni iznad 45 godina starosti, a kroz dvije komponente zaposleno je njih 252.



Ove godine posao je dobilo i 29 Roma, a kao vid podsticaja za ove namjene izdvojeno je 217.000 KM.





Biznis.ba / SRNA