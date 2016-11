Mićo Mićić

Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić istakao je da bijeljinska regija zaslužuje auto-put i da za to ima i podršku Vlade Republike Srpske.

Mićić je u izjavi Srni najavio da će u predstojećem mandatu nastaviti realizaciju započetih projekata, te da je za njega najvažniji projekat - završetak izgradnje kanalizacione mreže u okviru koje je urađen najsavremeniji prečistač otpadnih voda u BiH.



"Veoma brzo krećemo u realizaciju ovog projekta za koji imamo obezbijeđeno 13 miliona KM koje smo dobili kao donaciju od holandske Vlade", naveo je Mićić.



On je dodao da je prioritet i zaštita Semberije od poplava, kao i privlačenje novih investitora.



"To su dva važna preduslova za povećanje standarda naših sugrađana, kao i za ostvarenje drugih planiranih projekata. Među tim projektima se izdvajaju unapređenje uslova za studiranje u Bijeljini, uključujući izgradnju studentskog kampusa, izgradnja nove sportske dvorane, izmještanje autobuske stanice iz centra grada, unapređenje turističke ponude, uređenje dijela Bijeljine oko kanala Dašnica... Imamo četiri godine da ostvarimo planirano i vjerujem da ćemo uspjeti, pošto su ovi planovi realni i potrebni našem gradu", rekao je Mićić.



Prioritet za Bijeljinu je, kaže Mićić, zaštita od poplava - izgradnja drinskog nasipa i regulacija rijeke Janja, za što je dio sredstava već obezbijeđen zahvaljujući odličnim odnosima sa Ambasadom Turske u BiH.



On je naglasio da je neophodno oko milion KM da bi bila završena zgrada Centra za socijalni rad, a za brojne planirane projekte očekuje saradnju sa višim nivoima vlasti.



"To želim i to očekujem, jer zajednički moramo raditi i rješavati mnoga značajna pitanja, prije svega, pitanje kasarne", rekao je Mićić Srni i dodao da je za to neophodna podrška i Vlade Republike Srpske, kao i Savjeta ministara BiH.



Na pitanje da li očekuje podršku buduće skupštinske većine za realizaciju planiranih projekata ili bi, pak, moglo doći do neke vrste "otklona", Mićić je rekao da želi sa svima saradnju, bez obzira da li je riječ o vlasti ili opoziciji.



"Sa svim strankama smo dogovorili formiranje većine, osim sa SNSD-om i SP-om. Imam namjeru da razgovaram i sa SNSD-om bili oni vlast ili ne u budućem sazivu, jer konstruktivna opozicija doprinosi unapređenju života građana. Ne želim rat sa bilo kim i posljednjih šest mjeseci u Bijeljini jasno se vidjelo da jedni bez drugih ne možemo da funkcionišemo", naglasio je Mićić.



Na proteklim lokalnim izborima Mićić je bio kandidat Saveza za promjene za gradonačelnika i treći put dobio, kako kaže, tijesnu, ali, ipak, podršku građana Bijeljine.





