Đenan Salčin / Biznis.ba

Gostujući u emisiji “U škripcu“ TV Alfa v.d. direktor Autocesta FBIH Đenan Salčin pojasnio je široj javnosti kako se preuzimajući dužnost u ovom javnom preduzeću susreo sa brojnim nelogičnostima, poput dodjele ugovora o izgradnji dionice skupljem ponuđaču, preko ranije napravljenih projekata koji dionice autoputa vode preko gasovoda, do skandaloznih nacrta gradnje mostova na mjestima gdje se most ne bi smio graditi zbog konfiguracije tla.

Salčin je pojasnio da ga je zatekla situacija da je ranija Uprava posao gradnje dionice Zvirovići-Počitelj dodijelila izvođaču skupljem za 10 miliona KM te da takvu odluku nije htio prihvatiti pa je zatražio preispitivanje Ugovora za što je dobio podršku Nadzornog odbora.

“Paralelno, na drugom lotu imamo prijedlog Komisije da se posao dodijeli izvođaču koji na ovom prethodnom kao nije mogao da radi. To je ono što sam rekao i prvog dana kada smo imali sastanak u Upravi - taj izvođač može raditi oba posla ili nijedan. Ne možete nekome reći da na jednom projektu može raditi, a na drugom ne može. S obzirom na to da je kreditor isti, Evropska investicijska banka, sada je ona postavila dodatna pitanja o tome kako je Komisija došla do zaključka da neko ne može nešto raditi, a na drugom poslu može. To su faktički isti poslovi, samo su podijeljeni na dva lota“, rekao je Salčin.



On je dodao i da je za tranparentnost svog rada dobio punu podršku lidera SBB-a Fahrudina Radončića. Salčin pojašnjava da je za nastavak radova i otvaranje novih dionica nepohodno usvajanje Zakona o akcizama.



“Ukoliko ne dođe do povećanja akcize, mi nažalost nećemo imati novi investicioni ciklus, nećemo imati veliko gradilište i vjerujem da to znaju svi i u Parlamentu i u Vladi, na federalnom i državnom nivou. Vjerujem da će doći do usvajanja akcize“, rekao je Salčin.





On je pojasnio i probleme na dionici kod Zenice.

„Projekat je rađen 2006. godine. Bitno je da javnost zna da mi, odnosno Autoceste, ne pravimo projekte, već smo ga dobili od tadašnjeg nadležnog ministarstva. Radile su ga neke privatne firme u saradnji sa ministarstvom. Jako je loše urađen. To smo vidjeli tek kada samo krenuli sa poslom. Naime, kompletna dionica autoceste faktički se presijeca sa magistralnim gasovodom. To je magistralni gasovod koji je jako bitan za BH Gas i za BiH i FBiH, s obzirom na to da je najveći kupac bh gasa smješten u Zenici - Mittal Steel.



On je dodao da će izmještanje samog gasovoda trajati pet do sedam mjeseci te da je problem cijevi koji je trajao više od godinu, nova Uprava na čelu s njim riješila za dva mjeseca.



„Cijevi su stigle i upravo se radi početak izmještanja gasovoda“, kaže Salčin.



Salčin je mišljenja da neko mora odgovarati za ovakve propuste te da sama činjenica da se 14 mjeseci stajalo i čekalo da se nešto riješi, dovoljno govori.

“Reći ću Vam primjer na koji sam naišao: stopa mosta koja je predviđena projektom, rečeno je da je izvršeno dubinsko bušenje i da je nađeno čvrsto tlo. Da bi zabušili stopu od mosta, morate imati određene prethodne radnje. U projektu je napisano da je sve odrađeno, međutim, kada je izvođač počeo bušiti ni na duplo više metara nije naišao na čvrsto tlo. To evidentno govori da neko ko je radio taj projekat nije bušio na tom mjestu, nažalost“, rekao je Salčin.



On je kazao kako je u nepuna četiri mjeseca, otkako je na čelu kompanije, urađeno jako puno, da se radi prekvalifikacija nastavka gradnje do izlaza iz Zenice i uključenja na M-17, te nastavak dionice Buna-Počitelj, kao i dio do Mostara.



„Da pojasnim, kreditna procedura traje otprilike godinu dana. Mi svo već započeli sa nekim kreditnim procedurama, neke smo i finalizirali, neke dogovaramo, u nekima smo u fazi pregovaranja. No, generalno, uslov za sve te kredite je usvajanje akcize. Tačno se definišu tačke u ugovorima i piše da se mora usvojiti akciza. Dakle, efektivnost kredita uslovljena je povećavanjem akciza. Pripremili smo kompletnu dokumentaciju generacijskog projekta tunela Prenj. Vrijeme za koje treba da nešto napravimo, bilo je oko godinu dana. Mi smo to uradili za 45 dana. Formirao sam tim ljudi od 12 eksperata Autocesta, koristili smo eksterne stručnjake iz Slovenije“, kaže Salčin.



On dodaje da je Odluka za Vladu spremna, te da je na posljednjim političkim sastancima lidera u Predsjedništvu BiH istaknuto da paralelno treba da se ide sa dionicom Mostar sjever-Mostar jug.



„Optimista sam da će taj projekat, kako tunel Prenj, tako i Mostar sjever - Mostar jug, krenuti u 2017. godini“, kaže Salčin.



Na kraju je prokomentirao i špekulacije o njegovoj smjeni.



„Ne bih se bavio špekulacijama. Ja sam operativac, prihvatio sam ovaj zadatak, kao što ću i svaki drugi. Došao sam ovdje na preporuku iz SBB-a i podršku gospodina Radončića. Zahvaljujem se na ukazanom povjerenju. Ja ću svaki dan, do zadnjeg radnog dana, raditi kao da mi je prvi. Procedura je da Vlada, odnosno federalno Ministarstvo, raspisuje konkurs u narednim danima. Može se prijaviti bilo ko, ko smatra da može i ispunjava uslove. Komisija, koju će formirati Vlada FBiH i federalno Ministarstvo prometa i komunikacija, imaće zadatak za odabir kandidata. Ja ću predložiti i pokazati ono što najbolje znam. Imam četiri, pet mjeseci iza sebe i rezultate koje sam ostvario. Neka onda komisija uradi svoj dio posla. Ja ću od prvog do zadnjeg dana raditi, jer sam po prirodi takav“, poručio je Salčin u emisiji “U škripcu“ TV Alfa.

Biznis.ba