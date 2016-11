Foto: Arhiv

Udruženje za zaštitu deviznih štediša u BiH podsjeća da je Srbija 20. oktobra ove godine obavijestila Ured za izvršenje presuda Evropskog suda da će nakon godinu ipo odlaganja uskoro donijeti zakon kojim će regulirati povrat štednje bh. građana kod banaka sa sjedištem u Srbiji.

Kako se navodi u saopćenju Udruženja, prema akcionom planu, potraživanja bi trebala biti isplaćena u pet godina i to u 10 polugodišnjih rata, od 31. avgusta 2018. do 23. februara 2023. godine.



- Do 31.12.1997. godine obračunavat će se ugovorena kamata, a za period 1.1.1998. - 31.8 2018. primjenit će se kamata od 2 posto na godišnjem nivou. Za ostali period do 23. februara 2023. obraćunavat će se godišnja kamata od 0,5 posto - kaže se u saopćenju Udruženja za zaštitu devizni štediša u BiH.



Stoga, Udruženje poziva štediše filijala Invest i JIK banke u BiH i bh. štediše kod banaka u Srbiji da pripreme devizne knjižice i ugovore o oročenju.



- Za one čija je dokumentacija tokom rata u BiH uništena, podaci se vode kod nadležnih tijela Srbije. Dokumentacija filijala u Tuzli je nakon rata prenesena u Srbiju. Udruženje poduzima aktivnosti da Srbija štedišama u takvom položoju osigura pristup potrebnoj dokumentaciji - kaže se u saopćenju.





Biznis.ba / FENA