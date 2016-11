T. C.

Šemsudin Dedić

Zakon o poljoprivrednoj organskoj proizvodnji, koji je usvojio Parlament Federacije BiH u julu ove godine, zajedno sa svim podzakonskim aktima koje trebamo da donesemo, stvara bolji ambijent za bavljenje organskom proizvodnjom u našoj zemlji – izjavio je danas federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić u Vanjskotrgovinskoj komori BiH (VTKBiH).

Savez udruženja organskih proizvodaca FBiH - Organsko FBiH u saradnji sa VTKBiH i kompanijom Aqua Power iz Austrije organizirao je međunarodnu konferenciju o temi „Stanje i perspektive organske proizvodnje u BiH“, a povodom desete, jubilarne godine promocije „Dani organske proizvodnje“, kao i značaja donošenja zakona za organsku proizvodnju.



- Ova konferencija otvara jednu javnu raspravu koju ćemo voditi u narednih godinu dana kako bi imali što bolje podzakonske akte koji će definisati način proizvodnje kada je riječ o svim organskim proizvodima, njihovo obilježavanje, zaštitu u proizvodnji s ciljem da bi, u pravom smislu te riječi, to bili organski proizvodi – dodao je ministar Dedić.



Pored pravnog okvira za sve koji se budu bavili ovom proizvodnjom, kako je dodao, istovremeno će i svi potrošači imati veću sigurnost da se radi o organskim proizvodima koji zadovoljavaju sve kriterije i uslove koje na neki način i EU traži svojim propisima.



Predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača FBiH - Organsko FBiH Sejad Herceg i predstavnik austrijske firme Aqua Power Željko Hanžek na konferenciji su potpisali Sporazum o poslovnoj saradnji.



Savez Organsko Federacije BiH kroz svoje promotivne aktivnosti, kako je kazao Herceg, napravio je značajan iskorak u razvoju organske proizvodnje, a ujedno dao doprinos otvaranju novih radnih mjesta kroz zapošljavanje i samozapošljavanje stanovništva u ruralnim područjima.



- Ova konferencija treba da doprinese razvoju organske poljoprivredne proizvodnje i postizanju tri posto površina u sektoru organske proizvodnje jer to je jedan od uslova EU za pristupanje Uniji. Ujedno, konferencija treba da doprinese standardiziranju organske poljoprivredne proizvodnje, a ozvaničena je i saradnja sa firmom Aqua Power koja se više od 30 godina bavi istraživanjima efekta djelovanja vode u biljnoj, životinjskoj proizvodnji, ali i šire – izjavio je Herceg.



Potražnja za organskom hranom u svijetu i dalje bilježi rast i prognoze pokazuju da će se ona u narednih 20 godina povećavati za 10 do 15 posto.



Predstavnik firme Aqua Power Željko Hanžek izjavio je da se zalažu da samo visokokvalitetne vode uđe u sfere procesa proizvodnje organske hrane.



-Svi naučni dokazi pokazuju da u procesu organske hrane voda mora biti izuzetno visoko kategorizovana, kako bi tu osjetljivu proizvodnju čuvala na način da ona ne zahtjeva dodatnu zaštitu spolja, koja i nije moguća, s obzirom da se ne radi o konvencionalnoj proizvodnji. U centrali u Beču sarađujemo sa velikim brojem organskih prizvođača širom svijeta, a najviše u EU – kazao je Hanžek.





Biznis.ba / FENA