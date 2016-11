T. C.

Tvornica montažnih kuća Krivaja Zavidovići, koja je u požaru prošle godine u samo jednoj noći ostala bez postrojenja i opreme vrijedne gotovo 20 miliona maraka, danas ima razloga za zadovoljstvo.

Postojeća radna mjesta su spašena, nova se otvaraju, a proizvodni rezultat je iznad očekivanog.



U avgustu prošle godine požar je za samo nekoliko sati progutao desetine miliona KM vrijedno psotrojenje Tvornice montažnih kuća Krivaja.



Malo ko je vjerovao da će tvornica ikada više biti u funkciji. Danas stvari izgledaju drugačije, proizvodnja je nastavljena, gradi se novo postrojenje, a radna mjesta su spašena.

- Bili smo se prepali za posao, ali obnovilo se sve i ide najbolje. Posla ima sve više, kaže radnik TMK krivaja Zavidovići Osman Tursić.



Proizvodnja se u proteklih godinu dana odvijala u prilagođenoj hali predviđenoj za odlaganje sušene građe. Montažni elementi sklapani su u posebnim uslovima.



- Proizvodnja je povećana za 20 do 30 posto u odnosu na period prije požara i nadamo se da će se povećati nakon prelaska u novu halu, kaže Ragib Pinjić, rukovodilac proizvodnje.



Tvornica montažnih kuća u tekućoj godini ostvarila je najbolji poslovni rezultat od kada postoji a zasluge za to pripadaju isključivo radnicima i menadžmentu.



Direktor TMK Krivaja Ismet Mujanović kaže da je postojao samo jedan cilj, a to je da se zadrže svi uspoleni koji su radili ranije i da se njihov broj povećava paralelno sa povećanjem ukupnog posla, i u tome se uspjelo.





Biznis.ba