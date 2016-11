Foto: Ilustracija

Jesenja sjetva na području Semberije u završnoj je fazi. Kako je za Klix.ba kazao predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača "Sela Semberije" Savo Bakajlić, dosad je strnim kulturama zasijano blizu 95 posto od planiranih 20.000 hektara, što je za dva posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Vremenske prilike su semberskim poljoprivrednicima išle na ruku te su na vrijeme uspjeli pobrati kukuruz i zasijati ječam i pšenicu po kojoj će ovogodišnja jesenja sjetva, prema Bakajlićevim riječima, biti posebno poznata.



"Svi poljoprivrednici su uglavnom zasijali za deset posto više pšenice, jer postoji odluka Vlade RS da se poljoprivrednici ponovo tretiraju sa 200 KM po sjetvenoj jedinici površine. Upravo zbog toga su ljudi ove godine išli sigurnije na pšenicu, tako da ćemo imati hljeba. Ne brinemo se u tom segmentu", rekao je Bakajlić te dodao da bi svi radovi, kada je riječ o jesenjoj sjetvi, trebali biti završeni do kraja ove sedmice.



U završnoj fazi su i jesenji radovi u voćnjacima.



"Voćari trenutno vrše jesenje đubrenje i orezivanje stabala, a neki idu čak i sa zasađivanjem novih zasada. Ove godine je bilo problema sa gradom koji je nanio određene štete, ali voćarima je bitno da je krenuo izvoz i oni se nadaju da će iduća godina nadomjestiti nedostatke iz ove", dodao je Bakajlić.



Poljoprivrednike ovog kraja trenutno najviše muči cijena repromaterijala koja je u Bosni i Hercegovini znatno veća u odnosu na zemlje okruženja.



"Naprimjer, kada je u pitanju pšenica mi trenutno ne možemo biti konkurentni na tržištu izvan BiH. Za razliku od zemalja regije kod nas je cijena repromaterijala viša za 30 posto, a samim tim viša je i cijena finalnog proizvoda. Ovdje je zanimljivo reći da poljoprivrednici iz zemalja okruženja koriste isti materijal od istog proizvođača, kao i poljoprivrednici sa područja Semberije, ali cijena je za nas mnogo veća", naglasio je Bakajlić.



On je podsjetio da su prinosi kukuruza na području semberske regije ove godine natprosječni, a vremenske prilike su na većini zasijanih područja omogućile zadovoljavajuće uvjete za razvoj ove žitarice.



Ovogodišnje izvanredne rezultate u određenoj mjeri zasjenila je otkupna cijena kukuruza.



"Otkupna cijena starog kukuruza se kretala blizu 40 feninga po kilogramu, dok je ovaj novi po cijeni od 24 feninga, što je nedovoljno. Mislim da bi se ovdje trebalo posvetiti više pažnje, ali s druge strane mi smo ove godine prezadovoljni urodom. Ova godina će se pamtiti kao rekordna, a prinosi su se na kraju kretali od devet do 14 tona po hektaru", istakao je Bakajlić.



Poljoprivrednici ove regije uskoro će početi i zimsko duboko oranje, čime će početi pripreme za proljetnu sjetvu.





Biznis.ba / Klix.ba