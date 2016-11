Dubrovnik

Dubrovnik je zabilježio dolazak milionitog gosta, a riječ je i Mirici Matojic iz Jasenovca koja je u subotu stigla u taj grad na odmor sa suprugom Zlatkom.

Na svečanom obilježavanju milionitog dolaska u hotelu Valamar Lacroma dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić izrazio je zadovoljstvo činjenicom kako je riječ o domaćim gostima.



''Presretni smo da su to hrvatski turisti. Prije osam godina Dubrovnik je imao pola miliona dolazaka i tada nitko ne bi vjerovao da smo rekli da će se ovo ostvariti. Mi svake godine rastemo više od deset posto. Ogromna prednost je što su ovome najviše pridonijele dubrovačke porodice. Hoteli zadnjih osam godina imaju kontinuirano milion i osamsto do dva miliona noćenja i popunjeni su oko 200-tinjak dana, ali u ovom augustu se prvi put dogodilo da je u privatnom smještaju ostvareno više noćenja nego u hotelima'', rekao je Vlahušić te dodao kako se demografija gostiju u zadnjih osam godina spustila za desetak godina.



''Danas imamo goste starosti od 20 do 40 godina u jednakom broju kao gostiju starijih od 60 godina. Dubrovnik je postao zabavan, ali i siguran grad'', rekao je Vlahušić.



Milionita gošća u gradu Dubrovniku Mirica Matojic rekla je kako joj ovo nije prvi put da dolazi, a najavila je i povratak.



''Jako smo iznenađeni, nismo se nadali, suprug i ja smo došli na odmor dva dana. Meni je ovo već treći put u Dubrovniku, a suprug je prvi put ovdje'', rekla je Mirica Matojic te dodala kako se vraća jer joj je u gradu prekrasno.



Direktorica Turističke zajednice grada Dubrovnika Romana Vlašić rekla je kako je za Dubrovnik ovo iznimna turistička godina.



''U godini kad smo ostvarili dvostruku titulu šampiona turizma ostvarili smo po prvi put i milioniti dolazak. Izuzetno nas ovo veseli, a neprestano imamo nekih 11 posto povećanje u dolascima i 13 posto u noćenjima. Ovo je iznimna turistička godina s iznimnim ostvarenjima'', rekla je Vlašić.



Inače, u prvih deset mjeseci ove godine u Dubrovniku je ostvareno više od 3.4 miliona noćenja.

