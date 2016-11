Aerodrom Banja Luka

Investicijom od oko sedam miliona maraka Aerodrom Banjaluka će u sljedećih godinu dana povećati konkuretnost, a plan ovog preduzeća je da izgradnjom kargo centra postanu prepoznatljivi kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.

Miroslav Janjić, direktor Aerodroma Banjaluka u Mahovljanima za Anadolu Agency (AA) rekao je da očekuju da će zahvaljujući ovoj investiciji dobiti više novih poslova, ali i da će se preko ovog aerodroma ponovo izvoziti meso iz BiH u Tursku.



Rok za realizaciju investicionog programa Aerodroma Banjaluka je oktobar sljedeće godine, a u toku su pripreme za početak realizacije.



"Ovaj projekat obuhvata izradu master plana odnosno izradu plana područja posebne namjene kojim bi se definisali sadržaji za sveukupan razvojni period Aerodroma cijeneći potrebe i utemeljene na struci i praksi u ovoj djelatnosti. Tu je i kargo objekat koji je nama neophodan i neminovan, i kao takav trebalo bi da predstavlja jedinstven kapacitet u BiH pa i u regionu", rekao je Janjić.



Prema njegovim riječima planirano je i proširenje aerodromske zgrade u dijelu prihvata putnika takozvani "dolazni gate" jer postojeće stanje ne zadovoljava potrebe pogotovo ako se uzmu u obzir avioni koji se najčešće koriste u putničkom saobraćaju poput Airbusa A-319 ili A-320. Biće nabavljena i različita oprema, od manipulativne za kargo saobraćaj do one koja treba da omogući lakši prihvat i otpremu vazduhoplova u uslovima smanjene vidljivosti.



Na pitanje da li očekuje da će to uticati na to da se sa ovog aerodroma ponovo izvozi meso u Tursku, Janjić je rekao da vjeruje da hoće jer se "radi o administrativnim radnjama koje su za rezultat imale prelazak tog posla sa jednog aerodroma na drugi".



"Mi smo taj posao uspješno radili i sa skromnim kapacitetima jer smatramo da se radi o posebno ozbiljnom poslu sa stanovišta vrste robe koja se transportuje, kao i sa stanovništva ozbiljnosti nivoa na kojem se sveukupan posao realizuje, odnosno državnog nivoa", rekao je Janjić i dodao da za vrijeme obavljanja ovog posla nisu imali ni jedan propust.



Istakao je da bi ovakva investicija trebalo da ima uticaj i na ovaj posao ""ukoliko se budemo bavili racionalnim i realnim pretpostavkama".



"Ako neko iz nečega racionalnog i realnog izvuče aspekt koji je njemu u datom trenutku bitniji a u isto vrijeme se on pita onda se može desiti situacija kao što je sada, ove godine. Vjerujem da nema potrebe za tako nečim da predstavljamo jedinstveno tržište i da nema potrebe da svi razvijamo sve jer je prepoznatljivo ko se za šta opredjelio u okviru aerodromske djelatnosti na području BiH", rekao je Janjić i naglasio da je kargo saobraćaj jedna od budućnosti aerodroma Banjaluka.



Na pitanje da li smatra da je Aerodrom Banjaluka možda zakasnio sa ovakvom investicijom, obzirom da je najavljena mogućnost da će se meso u Tursku izvoziti kamionima, Janjić je rekao da je u pitanju jako osjetljiva roba.



"Mislim da ova roba za tu udaljenost nije adekvatna za kamionski transport iz niza razloga, ali samo ću reći sada ko putuje neka vidi kakva je situacija na graničnim prelazima kroz razvijeni dio Evrope, a da ne govorim ovdje - i to je samo jedna od prepreka. Vazdušni saobraćaj toga nema jer avion polazi sa odredišta, stiže na dolazište bez ikakvih prepreka", rekao je Janjić.



Naglasio je i da do ulaganja u kargo centar nije došlo samo zbog ovog posla, jer postoji čitav niz roba i usluga, transporta i potreba za koje je potreban objekat kargo centra.



Biznis.ba / AA