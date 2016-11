Foto: Arhiv

Nova zgrada Agencije za identifikaciona dokumenta u Banjaluci, vrijedna oko 22 miliona maraka, ipak se neće još graditi. Nakon brojnih odgađanja, propao je i tender za izgradnju težak više od 15 miliona. Sve zbog pravog malog rata između građevinskih firmi koje na zemljištu bivše kasarne “Trapisti” žele da izgrade novo sjedište IDDEEA-e.

Usvojene su žalbe pojedinih ponuđača, tvrdi direktor – tako da cijela saga o novoj zgradi traje punih osam godina.



“Sve vezano za izgradnju ove zgrade rađeno je poprilično, po meni, traljavo. Od početka, finansijska konstrukcija koja je trebala da bude zatvorena nije do kraja definisana”, smatra Edim Nesimi, direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka.



Prvobitno je Agencija htjela da poništi tender koji je sama raspisala – ali se na odluku žalila jedna od firmi. Na kraju je najpovoljnije uslove ponudio konzorcij na čelu sa “Integral inženjeringom” ali je tender oboren prije nekoliko dana, zbog žalbe grupe ponuđača, na čelu sa građevinskom firmom “Braća Mićić” iz Modriče. Na postupak se žalio i konzorcij koji predvodi “Aragosta invest”. Pošto su nakon obaranja tendera i dalje u igri – kažu da neće odustati od višemilionskog posla.



“Od raspisivanja tendera do danas je prošlo više od 14 mjeseci. Pa ovaj objekat se može napraviti za dvije godine, full, sa svim onim što se traži. A evo vidite traje ova španska serija ili rijaliti 14 mjeseci. Nažalost tako je”, kazao je Veljko Jarić, vlasnik i direktor “Aragosta investa” Banjaluka.



Zbog poništavanja tendera, IDDEEA, odnosno budžet Bosne i Hercegovine, po svemu sudeći, lako bi mogao da ostane bez 1,4 miliona maraka, koliko je Agenciju koštalo izdavanje građevinske dozvole, a koja vrijedi do oktobra naredne godine, prenosi Indikator.ba.



Direktor Edim Nesimi ipak kaže da će, u slučaju da se sve oduži do ko zna kad, tražiti produženje važenja građevinske dozvole. Odbacuje spekulacije da se projekat namjerno opstruiše kako se sjedište Agencije ne bi gradilo u Banjaluci već u Federaciji.



“Ne radi se ni o kakvom o izmještanju sjedišta, jer to u svakom slučaju niti zakon dozvoljava, a sva ova priča imaće svoj završetak normalno jer je i nama u cilju da riješimo trajni smještaj Agencije”, naglasio je Nesimi.



Raspisaće, kažu, novi tender ali će prvo od Savjeta ministara tražiti dalja uputstva. Dok se to ne desi i dok u Trapiste ne stignu prvi bageri, sjediće u centru Banjaluke gdje plaćaju godišnji zakup od 300 hiljada maraka.



Biznis.ba