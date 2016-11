Foto: Ilustracija

Analiza ovogodišnje berbe grožđa i aktuelno stanje vinogradarstva i vinarstva bile su glavne teme drugog dana Međunarodnog susreta vinogradara i vinara Sabatina 2016 koji se održava u Neumu.

Organizator Sabatine je Federalni agromediteranski zavod Mostar, Zadružni savez Dalmacije i Hrvatska udruga vinarskih gradova iz Hrvatske, a prvi put se održava u našoj zemlji.



Sabatina je okupila sve na jednom mjestu, od vinara, vinogradara, somelijera, znanstvenika do ugostitelja i turističkih djelatnika. Cilj je educiranje i povezivanje vinogradara i vinara sa strukom, ali i međusobno kako bi shvatili da jedni drugima nisu konkurencija.



"Sabatina nosi poruku da je cijelo područje uz Jadransko more jednako u smislu klime, sorti, kvalitete i da ga treba zajednički upisati što značajnije u vinsku kartu svijeta", ističe Lordan Ljubenko, predsjednik Zadružnog saveza Dalmacije.



Za hercegovačke vinogradare koji su, kažu stručnjaci, slušali struku, godina je bila iznimna. Nažalost, novi se nasadi ne dižu jer, uz ostalo, od 2009. godine nema kapitalnih ulaganja. Jedini smo u regiji koji nemamo funkcionalan zakon o vinu na državnoj razini. I to je, istaknuto je, bolna točka ovdašnjih vinogradara



"Pristupilo se izradi novog prijedloga zakona koji bi bio usklađen s direktivama EU-a i to smo završili 2013. godine. Prijedlog stoji u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa", kaže Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda.



Unatoč svemu, naša vina imaju svoj put do konzumenata diljem svijeta. Nagrade koje donose s natjecanja najbolji su pokazatelj kvalitete koja se posljednjih godina diže na visoke razine.



U našoj zemlji je pod vinogradima tek nešto više od 3.500 hekatara, a do ulaska u EU moramo ih imati bar 10.000.



U svijetu je 7.537.000 hektara zemlje pod vinogradima u čemu i dalje prednjači Španjolska s milijun hekatara vinograda.



Biznis.ba