Predstavnici Bosanskohercegovačkog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne sisteme (CIGRÉ) i Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) na sastanku u Sarajevu saglasili su se o potrebi jačanja saradnje u rješavanju krupnih problema u elektroenergetskom sektoru.

Ta saradnja je od ključnog značaja kako bi Bosna i Hercegovina i dalje bila respektabilni izvoznik električne energije u regiji, i još više interesantna za strane investitore. Oni po ocjeni iz DERK-a prepoznaju brojne barijere za ulaganje a posebno to da proizvedenu energiju ne mogu plasirati, između ostalog i zbog lošeg stanja u elektroprenosu. Trenutno se lome koplja oko dokumenta kojim će biti regulisano priključivanje novih proizvođača električne energije o čemu bi i struka morala da glasnije progovori.



„Svjedoci smo nesuvisle političke borbe unutar ovog sektora što nam stvara velike muke. Naš zajednički zadatak je da odobrovoljimo ljude u struci da jedinstveno djeluju jer tehnika i sistem kao što je ovaj naš ne trpe podjele- Otuda mi je zadovoljstvo da u CIGRÉ imamo sagovornika sa kojim možemo razgovarati o temama koje se odnose na čitavu BiH“, kazao je Suad Zeljković, predsjednik DERKBiH.



Prema riječima Edhema Bičakčića, predsjednika CIGRÉ ova stručna organizacija o aktuelnom stanju i mogućim rješenjima namjerava razgovarati sa Petrom Đokićem, resornim ministrom za energetiku Republike Srpske, predstavnicima elektroprivrede ovog entiteta i ostalim koji su dio elektro-energetskog sistema.



„Moramo se izboriti da se konačno izradi i usvoji strategija elektroenergetskog sektora, i to vlastitim snagama bez angažovanja stranih stručnjaka. Imamo tri elektroprivrede i četiri univerziteta čiji kadrovi mogu nositi taj posao“, naglasio je predsjednik CIGRÉ.



O tome će biti riječi već ovog mjeseca na Skupštini Bh. komiteta CIGRÉ.



Tokom razgovora u kojem su učestvovali potpredsjednici DERK-a Nikola Pejić i Milorad Tuševljak, te predsjednik Skupštine CIGRÉ Aleksandar Cincar ukazano je na važnost učešća mladih inžinjera u aktivnostima CIGRÉ. Kao njeni članovi članovi imaju mogućnost korištenja najznačajnijih baza podataka i afirmisanja vlastitog znanje prezentacijom stručnih referata na skupovima koje organizuje Bosanskohercegovački komitet. Prva prilika za to biće savjetovanje u Tesliću iduće godine.



