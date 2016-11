T. C.

Proizvođači voća iz RS su protekle sedmice poslali prve količine svojih proizvoda na rusko tržište, nakon što je krajem oktobra ukinuta dvoipomjesečna zabrana izvoza te robe iz BiH u Rusiju, potvrđeno je iz Inspektorata RS.

Riječ je o tri pošiljke krušaka u količini od oko 60 tona, dok je u petak izvršen utovar još dvije pošiljke jabuka od 40 tona, a za subotu je bio najavljen utovar još dvije pošiljke od 40 tona krušaka.



Voćari ističu da nisu naišli na neke probleme prilikom isporuke ruskim partnerima, ali su naglasili da je sada procedura u vezi s izvozom složenija i potrebno je više dokumentacije.



Iz Inspektorata RS su rekli da se utovar vrši u prisustvu i pod nadzorom fitosanitarnih inspektora, a da su podaci o pošiljkama koje su u transportu ka Rusiji već dostavljeni nadležnoj fitosanitarnoj službi Rusije. Oni su podsjetili da je ponovni izvoz voća i povrća domaćih proizvođača u Rusku Federaciju dozvoljen nakon što je BiH s Ruskom Federacijom potpisala Protokol za osiguranje fitosanitarnih zahtjeva prilikom međusobnih isporuka proizvoda visokog fitosanitarnog rizika.



U skladu s potpisanim protokolom, proizvođači i izvoznici koji izvoze voće i povrće na rusko tržište izvršili su dobrovoljnu registraciju u resornom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, te su podaci o proizvođačima, obimu proizvodnje i vrstama voća i povrća koje se proizvodi, kao i o izvoznicima, dostavljeni nadležnoj fitosanitarnoj službi Rusije. Takođe, prilikom fitosanitarnog pregleda pošiljke namijenjene izvozu u Rusiju, na fitosanitarnom sertifikatu se, pored podataka o izvozniku, obavezno navode i podaci o proizvođaču, čime se obezbjeđuje kompletna sljedivost proizvoda od mjesta proizvodnje i primarnog proizvođača do izvoznika.



Pojašnjavaju da na ovaj način službenik ruske fitosanitarne službe koji vrši kontrolu na granici, poređenjem dostavljenih podataka o proizvođačima i izvoznicima i dokumentacije koju mu predoči prevoznik, jednostavno može utvrditi da li je riječ o registrovanim subjektima.



"U slučaju da proizvođač ili izvoznik nisu navedeni u registru koji je dostavljen fitosanitarnoj službi Rusije, za takve pošiljke biće zabranjen uvoz i iste će biti vraćene pošiljaocu", rekli su iz Inspektorata RS. Naglašavaju da će fitosanitarna inspekcija RS, kao i dosad, biti snažna podrška proizvođačima i izvoznicima prilikom izvoza poljoprivrednih proizvoda u sve države svijeta, uključujući i Rusiju, koja je u ovoj oblasti značajan strateški partner.



Mile Arsenić, vlasnik preduzeća "Bioplod" iz Kozarske Dubice, koje je protekle sedmice otpremilo voće za rusko tržište, rekao je da su procedure u vezi s izvozom sada složenije, te da treba više dokumentacije. Ipak, istakao je da nema problema prilikom izvoza, te da se sve vraća na stanje kakvo je bilo prije blokade izvoza.



Arsenić je rekao da već spremaju sljedeću pošiljku za rusko tržište, tačnije za Moskvu, do koje transport iz RS traje oko četiri dana.



Podsjećamo da je "Roseljhoznadzor" početkom avgusta ove godine uveo privremenu zabranu na uvoz voća i povrća iz BiH zbog nedostatka potvrde o sigurnosti proizvoda. Potom je odobren dolazak ruske inspekcije u obilazak proizvođača i pogona u kojima se skladišti voće i povrće, a koji su u BiH boravili od 17. do 20. avgusta, nakon čega su sačinili izvještaj i ukazali na nedostatke koje je BiH trebalo da otkloni. U međuvremenu ti nedostaci su otklonjeni i BiH je ponovo dobila dozvolu za izvoz.





Biznis.ba / NN