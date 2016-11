Radovi na redovnom održavanju sistema u tunelima na autocesti A1 počinju u ponedjeljak od 22 sata.

Vršit će se čišćenje ventilacijskog sistema, mijenjanje izgorjelih žarulja, provjera radio sistema, vatrodojavnog sistema i drugih sigurnosnih sistema, kako bi im se produžio vijek trajanja i rada, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.



Radovi će trajati do 23. novembra.



Zbog izvođenja radova na snazi će biti izmjena režima prometa prema sljedećem rasporedu:



- Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Lepenica, desna strana (smjer Sarajevo zapad - Lepenica) od 7. novembra u 22.00 do 8. novembra u 05.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.



- Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin - Sarajevo zapad) u periodu od 8.11. u 22.00 do 9.11. u 05.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na dionici Sarajevo Zapad - Lepenica.



- Zatvaranje dionice Lepenica - Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin - Lepenica) u periodu od 9.11. u 22.00 do 10.11. u 05.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Grab, 25. Novembar i Vis koji se nalaze na navedenoj dionici.



- Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad - Tarčin) u periodu od 10.11. u 22.00 do 11.11. u 05.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. Novembar i Gaj koji se nalaze na dionici Lepenica - Tarčin.



- Zatvaranje dionice Sarajevo sjever - Butila, lijeva strana (smjer Butila - Sarajevo sjever) u periodu od 14.11. u 23.00 do 15.11. u 02.00 sata. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vukov Gaj i Oštrik koji se nalaze na navedenoj dionici.



- Zatvaranje dionice Sarajevo sjever - Butila, desna strana (smjer Sarajevo sjever - Butila) 15.11. od 02.00 do 05.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vukov Gaj i Oštrik koji se nalaze na navedenoj dionici.



- Zatvaranje dionice Zenica jug - Lašva, desna strana (smjer Zenica jug - Lašva) u periodu od 16.11. u 22.00 sata do 17.11. u 05.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.



- Zatvaranje dionice Zenica jug - Lašva, lijeva strana (smjer Lašva - Zenica jug) u periodu od 17.11. u 22.00 sata do 18.11. u 05.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.



- Zatvaranje dionice Međugorje - Bijača, desna strana (smjer Međugorje - Bijača) u periodu od 22.11. u 22.00 sata do 23.11. u 01.00 sat. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.



- Zatvaranje dionice Međugorje - Bijača, lijeva strana (smjer Bijača - Međugorje) 23.11. od 01.00 do 04.00 sata. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.







Biznis.ba / FENA