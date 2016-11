Mirko Šarović

Osam bh. mljekara, zaključno s martom ove godine, dobilo je zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH u EU.

To su mljekare "Eko sir Puđa" iz Livna, "Euro Food" Sarajevo, "Poljorad" iz Travnika i "Mliječna industrija 99" iz Gradačca. Pored tih mljekara prethodno su dozvolu za izvoz dobile mljekare "Meggle" iz Bihaća, "Mljekara Livno", "Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice i "Milkos" iz Sarajeva.



Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović za “Avaz” je ovo ocijenio veoma pozitivnim korakom u sveukupnim ekonomskim integracijama naše države u EU.



- Nije naravno lako pronaći tržište u EU koje ste bili izgubili tri godine. Trebat će nam mjeseci, da ne kažem godine. Ali evo dvije kompanije kompanije su to prve uspjele prošle godine. Prvi efekat je bio od milion KM. To jeste skromno i daleko do rezultata iz ranijih godina. Međutim pokazat će se da je 2016. napravljen novi skok. Već imamo dobre rezultate kada je u pitanju Hrvatska I neke druge zemlje. Tu je “Milkos” opet napravio značajne korake I mljekara “Livno” koja izvozi kvalitetan tvrdi livanjski sir imadobre rezultate. Ukupni Iznos ćemo znati za par mjeseci – kaže nam ministar Šarović.



Ističe da je značajno to što je izvoz iz BiH na tržište EU povećan u odnosu na 2015. godinu. To je, kaže, prevashodno važno radi osvajanja novih tržišta, ali i radi pitanja adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživnaju (SAA).



-Količine mlijeka od 4.500 tona u 2017. će ući u BiH. Trebamo raditi na tome da imamo bar toliki izvoz iz BiH. Ne može se očekivati da ćemo u prvoj godini izvesti 30.000 tona. Prvo treba pronaći tržište, na čemu se radi duže. Pogotovo to ne možemo zbog samog tržišta mlijeka EU unazad dvije godine. Bitn je da te količine iz godine u godinu povećavamo – ističe Šarović.



Državni ministar naglašava da ovo treba posmatrati u okviru sveukupnog procesa približavanja BiH EU.



- Liberalizacija je neminovna, a s druge strane moramo dostizati standarde iI ući u konkurenciju. Svakako da društvo mora mljekarama stvarati pogodnosti da budu konkurentniji i da opstanu.. Uz sve teškoće mislim da smo na dobrom putu i da imamo nekoliko kvalitetnih mljekara, koje možemo nazvati evropskog ranga – rekao nam je Šarović.



Adin Fakić, direktor “Milkosa, rekao je za “Avaz” kako ova mljekara u 2017. imam planiran izvoz u Njemačku i zemlje Beneluxa-a, Belgiju, Holandiju i Luksemburg.



- Mi smo opredijeljeni da nudimo tržištu EU proizode s dodanom vrijednošću. To su proizvodi “feta” sira, Ayrana, pavlake s biljnom masnoćom i niskim sadržajem holesterola. Ti proizvodi jesu prihvaćeni u EU. Mi ne idemo na varijantu prepoznatljivosti domaćih mliječnih proizvoda jer je nerazumno očekivati da će neko samo zbog toga kupovati naše proizvode, a naročito zbog roka trajanja – kaže Fakić.



On ističe da putem SAA BiH jeste došla u poziciju da je na papiru u istoj situaciji sa zemljama EU kada su u pitanju izvozne kvote, te mogućnost plasmana proizvoda. Međutim, podvukao je da bh. farmeri iz više razloga u ovom momentu nisu konkurentn EU farmerima.



- Zašto? Jer bh. farmer ima veoma mali budžet za poljoprivredu, nema plavi dizel, za razliku do EU famera koji imaju tu povlasticu. Bh. farmer nema mogućnost da dobije kreditna sredstva po povoljnoj kamatnoj stopi. Vrlo mali je izbor banaka koji to mogu dati. Bh. farmer trenutno nema dostupne IPA, IPARD ili druge vrste bespovratnih sredstava EU. Ali za to je kriva država, a ne EU – ističe Fakić.



Nenad Vukoje, direktor mljekare “Pađeni” kod Bileće, ističe da ova mljekara ima zeleno svjetlo za EU, ali da još našla tržitše za svoje proizvode.



- Bit će to teža tržišna utakmica, jer još su evropski proozvdi konkurentniji od naših cijenom zbog sirovina i subvencija od država. Mi smo u svakom slučaju osposobljeni za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u EU. Dobro je da imamo tu priliku – navodi Vukoje.





Biznis.ba / Avaz