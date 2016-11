Foto: Klix.ba

Na sarajevskom forumu biznis inovacija pod nazivom Sarajevo Unlimited gostovao je Alfred Tolle, osnivač firme Wisdom Stockholm, nekadašnji direktor Lycosa i bivši Googleov "Čovjek suosjećanja".

Neobičan nadimak dolazi iz njegovog saznanja da "materijalno dobro nije ono što kreira sreću o ovom svijetu". U razgovoru za Klix.ba Tolle je elaborirao svoj stav i pokušao ga povezati na našom zemljom i stanjem koji u njoj vlada u kontekstu mladih koji žele postati poduzetnici.



"Osjećam da činjenje djela za druge i za sebe stvara prosvjetljenje i sreću. Mi pokušavamo zaraditi, imati posao i porodicu zato što želimo stvoriti te odnose i želimo stvoriti sreću u najdubljem smislu. Riječ 'sreća' se često zloupotrebljava. Ona nije užitak ili osjećaj euforije kada nešto možemo priuštiti, ona je unutrašnje zadovoljstvo u kojem osjećamo sebe i svoj odnos sa drugim ljudima. Ponekad to osjećamo kada uđemo u sobu i prepoznamo da li je neka osoba dobro raspoložena ili ne", objasnio je Tolle.



Jedan od prvih ljudi evropskog Googlea u Sarajevu je proveo samo jedan dan, ali smatra da je barem načeo suštinski problem bosanskohercegovačkog društva.



"Ono što osjećam u ovom gradu jeste da je riječ o vrlo slojevitom mjestu gdje ljudi pokušavaju da pronađu svoj identitet. Ono što pod tim mislim jeste traženje pozicije Bosne i Hercegovine koja je smještena u budućnosti u smislu traženja platforme za mlade poduzetnike koji sebe vide u ovoj zemlji", kazao je Tolle dodavši kako ima doživljaj da je BiH neka vrsta poligona za testiranje.



Pozitivni dio priče Tolle vidi u činjenici da je na Sarajevo Unlimitedu sreo ljude sa dobrom energijom i vedrim pogledom u budućnost. Ono što su mu rekli, kaže Tolle, jeste da žele promijeniti svoje i društveno stanje. Ipak, Tolle je primijetio i drugu stranu medalje.



"U gradu sam vidio zgrade koje podsjećaju na rat tako da se osjeti energija prošlosti. Mislim da se te dvije energije moraju uzeti u obzir. Vrlo ja važno kreirati stabilno društvo koje može stvoriti temelje za inoviranje. U psihologiji, stvari koje su se desile prije 20, 30 ili 40 godina mogu da nesvjesno utječu na trenutna stanja. Pitao sam svog vodiča šta je ova zemlja uradila kako bi prevazišla traumu iz ratnih godina, a on je odgovorio 'ništa'", objasnio je naš sagovornik.



Naglasio je mišljenje da na svojevrsnu energiju prošlosti, iako je vidljiva, gotovo niko ne reaguje, što je loše na jedan specifičan način.



"Svi pokušavaju gledati u budućnost, ali ukoliko ignorišete nešto što još uvijek postoji ono će na vas utjecati. Kada razgovaramo, pojedini ljudi ovdje kažu 'pa nikada nismo radili na takav ili ovakav način, mi to tako ne radimo'. Ovakve izjave mi pokazuju da se ljudi drže starih pravila koja se moraju prevazići.



Jedini način da se to savlada jeste identificirati ono što uzrokuje takvo razmišljanje. Ljudi rade nešto, reaguju na stvari i donose odluke koje su nesvjesno uzrokovane podsvjesnom motivacijom. U psihologiji često pitamo ko vozi autobus, šta pokreće ovu osobu? Ukoliko postanete svjesni nesvjesnog onda možete osloboditi energiju prema prosperitetu i inovativnoj budućnosti", zaključio je Tolle.







Biznis.ba / Klix.ba