Bisnode BH organizuje 07. 12. 2016. godine konferenciju pod nazivom Bonitetna izvrsnost kompanija u BiH, sa ciljem isticanja najzdravijeg dijela bh. privrede.

Želja nam je približiti ovu temu poslovnoj javnosti i nadležnim institucijama u BiH te istaći značaj bonitetne ocjene i posjedovanje validne potvrde bonitetnog poslovanja u vidu certifikata bonitetne izvrsnosti.



Uz učešće Vanjskotrgovinske komore BiH, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kompanija koje spadaju u rang bonitetno izvrsnih kompanija u BiH te podršku velikog broja medija zainteresovanih za pozitivne priče o bh. biznisu, konferencija o bonitetnoj izvrsnosti će okupiti najkvalitetnije kompanije u BiH i biti mjesto za isticanje i kreiranja kvalitetnog pozitivnog poslovnog okruženja. Okrugli sto i medijska kampanja koji joj prethode kao i sama konferencija pružiće odgovore na pitanja šta je to što kompaniju čini bonitetno izvrsnom, kako se vrši ocjenjivanje i kako certifikat bonitetne izvrsnosti, kao validna potvrda njene vrijednosti, može pomoći u razvoju kompanije, posebno u potvrđivanju da su bh. kompanije ovog ranga ravnopravan partner ino kompanijama u Evropi i svijetu.



Šta je to bonitetni izvještaj i čemu služi?

Svako provjerava nove poslovne partnere. Za to postoje pregledi poslovanja putem bonitetnih izvještaja. Provjere preduzeća kreiraju bonitetne kuće, koje nezavisno i transparentno sabiru podatke o poslovanju preduzeća, njegovim vlasnicima, registarskim i drugim promjenama, platnim navikama, histoirji poslovanja, ovlaštenim licima, stanju nekretnina i drugo. Te podatke analiziraju i kreiraju informaciju o poslovanju preduzeća u obliku bonitete ocjene. Pristupnost bonitetnim informacijama je globalna i postoje razne ocjene - ocjene provjere prošlogodišnjeg poslovanja (najviše se koriste), ocjene uspješnosti prošlog poslovanja, ocjene koje definiraju vjerovatnoću stečaja ili neplaćanja, ocjene koje definiraju sigurnost poslovanja i buduće saradnje s preduzećem.



Šta je bonitetna izvrsnost?

Bonitetna izvrsnost definira natprosječnu bonitetnu vrijednost privrednih subjekata. Preduzeća s bonitetnom izvrsnošću posluju izvrsno i ispunjavaju kriterije za ostvarenje manje vjerojatnoće da će u narednih dvanaest mjeseci zabilježiti neki od sljedećih događaja:

• stečaj, prinudno poravnanje ili likvidaciju

• brisanje subjekta iz poslovnog registra

• blokadu žiro računa subjekta dužu od 60 dana bez prekida, odnosno dužu od 90 dana bez prekida.

Kako se izračunava bonitetna izvrsnost?

Metodologija za definiranje bonitetne izvrsnosti zasniva se na statističkim modelima koji služe za prognozu vjerojatnoće stečaja, brisanja i blokade u narednih dvanaest mjeseci poslovanja privrednog subjekta. Statistički modeli su sastavljeni na osnovu financijskih pokazatelja poslovanja privrednih subjekata (zaduženost, likvidnost, uspješnost i efikasnost) za posljednje tri godine, kao i na osnovu negativnih događaja (stečaj, brisanje, blokada) u izabranom periodu. Rezultati statističkih analiza su pokazali da je kod subjekata sa relativno nižim udjelom duga u financiranju, manja vjerojatnoća da će u narednih 12 mjeseci zabilježiti stečaj, brisanje ili dužu blokadu žiro računa.

Certifikat bonitetne izvrsnosti temeljem ove ocjene, najbolje kompanije rangira ovisno o njihovim karakteristikama u tri bonitetna razred: A, AA i AAA, a takav je pristup opšteprihvaćen i u ostalim europskim zemljama.





Šta je to Certifikat bonitetne izvrsnosti?

Certifikacija je praksa u međunarodnom okruženju na osnovu koje privredni subjekti utvrđuju svoj ugled i povjerenje u domaćem i stranom poslovnom okruženju. Certifikat bonitetne izvrsnosti predstavlja potvrdu izvrsnosti i sigurnosti u poslovanju te olakšava izbor najboljih partnera.



Posjedovanje Certifikata bonitetne izvrsnosti važno je u praktičnoj primjeni pri dokazivanju svojih kvaliteta i konkurentnosti potencijalnim domaćim i inopartnerima. Certifikat koji poslovnim subjektima dodjeljuje kompanija Bisnode je međunarodno priznat certifikat u 18 evropskih zemalja, jer je pri ocjenivanju ispoštovan isti kriterij kao u bilo kojoj od tih zemalja. Također važan je pri aktivnostima vezanim uz komunikaciju s potencijalnim partnerima, kreiranju ponuda i razvoju raznih oblika partnerstva i predstavlja dokument za izvanrednu dodatnu referencu i dokaz poslovne izvrsnosti.





Pod kojim uslovima kompanija stiče pravo na certifikat



Analitička metoda izračuna prema kojoj određena kompanija dobija pravo sticanja certifikata jedinstvena je za sva tržišta Evrope i temelji se na službenim godišnjim financijskim izvještajima poslovnih subjekata.

Kompanije s bonitetnom izvrsnosti posluju nadprosječno i kod njih je manja vjerojatnost da će iduće godine zabilježiti blokadu transakcijskog računa. Da bi postala nositeljem Certifikata bonitetne izvrsnosti, kompanija mora ispunjavati sljedeće standarde kvaliteta:







ZA A CERTIFIKAT: Vjerovatnoća od 45% zadržavanja iste bonitetne izvrsnosti za narednu godinu.

ZA AA CERTIFIKAT: Vjerovatnoća od 61% zadržavanja iste bonitetne izvrsnosti za narednu godinu.

ZA AAA CERTIFIKAT: Vjerovatnoća od 82% zadržavanja iste bonitetne izvrsnosti za narednu godinu.



Analiza bonitetne izvrsnosti kompanija u BiH

Od bonitetno izvrsnih preduzeća u Bosni i Hercegovini, 35,5% posluje u Republici Srpskoj, a 64,5% njih u Federaciji BIH. Najviše bonitetno izvrsnih preduzeća je u djelatnosti trgovine, tačnije trgovini na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, gdje je inače registrirano i najviše pravnih lica u BiH. U sektoru trgovine je 1.205 bonitetno izvrsnih preduzeća, što je 38% svih bonitetno izvrsnih u 2016. godini. Ti podaci uporedivi su sa brojem svih preduzeća u BiH.



Bonitetno izvrsna preduzeća zapošljavaju 34,4% od ukupnog broja zaposlenih u bh. preduzećima i povećala su broj zaposlenih za 130% u zadnje 3 godine. Krajem 2015. godine zapošljavala su 195.289 osobe. Podaci pokazuju da se radi o stabilnim i uspješnim preduzećima sa potencijalom rasti i budućom sigurnošću saradnje.



Zanimljivo je da je tri godine za redom bonitetnu izvrsnost zadržalo 1.389 preduzeća (4,5% svih preduzeća u BIH). U 2015. godini ta preduzeća ostvarila su 7,3% prihoda cijele ekonomije. Projekt certificiranja poslovnih subjekata ima za cilj da se u društvenoj i poslovnoj zajednici posebno istaknu pouzdani, vjerodostojni i niskorizični partneri, odnosno oni s kojima vrijedi poslovati.

Ekonomiji koja zavisi od uvoza bitno je da jača izvoz i podržava te aktivnosti privrede. Bosna i Hercegovina je uvozno intenzivna država, a podaci pokazuju da se stopa pokrivenosti uvoza sa izvozom iz godine u godinu raste i u 2015. godini ta je bila 56,7% (još prije 10 godina bila je 33,8%). Izvozno orijentirane kompanije u Bosni i Hercegovini uspješnije su i sigurnije za poslovnu saradnju.

Prihodi od prodaje na drugim tržištima predstavlja 14,7% svih ostvarenih prihoda preduzeća u BIH, a 26,6% prihoda tih preduzeća koja su ostvarila prihode i na stranim tržištima.





Ne morate više rizikovati sa kupcima i dobavljačima, sa Bisnode ćete donijeti ispravnu poslovnu odluku!



Bonitetna kuća Bisnode BH je dio međunarodne grupacije Bisnode AB sa sjedištem u Stockholmu gdje se certificiranje provodi još od 1989. godine i vodeći je ponuđač poslovnih i bonitetnih informacija kojeg u 18 zemalja Europe kao pouzdanog partnera koriste mala, srednja i velika preduzeća, banke, osiguravajuće kuće i leasing kompanije i nevladine organizacije. Od 2004. je i globalni strateški partner bonitne kuće Dun & Bradstreet koja posjeduje najveću svjetsku komercijalnu bazu podataka, sa više od 250 miliona podataka o preduzećima iz 220 država, što znači da vam možemo pružiti portfelj usluga za cijeli svijet!



Bisnode pomaže u izboru novih ključnih kupaca ili dobavljača, analizira tržište i priprema strategije kao i rješenja koji pravna lica koriste za pripremu segmentacije tržišta i kupaca, strategiju prodaje, monitoring partnera, definiranje konkurencije i tržišne pozicije.



Kvalitetni i na tržištu cijenjeni klijenti poput Violete, Uniqa Osiguranja, Klasa i nosioci certifikata boniteten izvrsnosti poput Argete najbolja su preporuka našeg poslovanja.



Je li i vaše preduzeće kandidat za sticanje Certifikata bonitetne izvrsnosti, besplatno i brzo provjerite slanjem neobavezujućeg upita na [email protected] a više informacija na www.bisnode.ba/aaa.







3. Bisnode Bridge konferencija na temu Bonitetna izvrsnost kompanija u BiH ističe sve one koje u poslovnom svijetu prati epitet izvrsnih!



Konferencija će se održati na Ilidži 07. 12. 2016. godine sa ciljem isticanja najzdravijeg dijela bh. privrede. Želja nam je približiti ovu temu poslovnoj javnosti i nadležnim institucijama u BiH te istaći značaj bonitetne ocjene i posjedovanje validne potvrde bonitetnog poslovanja u vidu certifikata bonitetne izvrsnosti. Poseban naglasak biće na korištenja certfikata kao dokaza da su bh. kompanije ovog ranga ravnopravan partner ino kopanijama u Evropi i svijetu.



Vjerujemo da će ovakav vid komunikacije pomoći profesionalnijem pristupu procjena kvaliteta poslovnih subjekata i samim tim procjene stanja bh. privrede te detektovanjem problema i pronalaženjem rješenja koja će pomoći u daljem napretku privrede bh. kroz napredovanje svake kompanije ponaosob.



Konferencija će okupiti najkvalitetnije kompanije u BiH po svi mjerilima vrijednosti, institucije i organizacije nadležne za ovu temu i svakako, pobuditi veliku pažnju medija, stoga je ovo odlična prilika za isticanje pozitivnih priča o bh biznisu i kreiranja kvalitetnog pozitivnog poslovnog okruženja. Istaknućemo sve one koje u poslovnom svijetu prati epitet izvrsnih, toga vas pozivamo da nam se pridružite!



Konferencija će se organizovati uz učešće Vanjskotrgovinske komore BiH, (u čijim prostorijama je planiran okrugli sto na ovu temu 10. 11. 2016.), Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kompanija koje spadaju u rang bonitetno izvrsnih kompanija u BiH te uz medijsku podršku časopisa Banke&Biznis u BiH, Oslobođenja, Faktor-a, TV1, portala Poslovni svijet, Depo i Fokus i veliki broj ostalih medija, institucija i organizacija koje će potvrditi učešće do početka konferencije.



Srdačan pozdrav i vidimo se na konferenciji!

