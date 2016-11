Foto: Arhiv

Grupacija poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) poslala je pismeni zahtjev Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za hitno donošenje seta zakonskih propisa iz oblasti rasterećenja privrede, posebno Zakona o doprinosima i dohotku.

Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pri kojem djeluje Grupacija poslodavaca ZDK, rekao je na današnjoj konferenciji za mediji kako su doprinosi u Bosni i Hercegovini visoki, ali da se Pravilnik o oporezivanju toplog obroka i regresa primjenjuje i da se mora primjenjivati.



Udruženje poslodavaca tražilo je donošenje seta zakona o rasterećenju privrede, odnosno promjene Zakona o dohotku i doprinosima.



"Mi smo insistirali da ide paket u kome će se proširiti poreska osnovica, time što će se oporezovati topli obrok i regres, prevoz, a da se smanje stope doprinosa, ali to nismo uspjeli, jer je Ministarstvo finansija insistiralo da se Pravilnik o oporezivanju toplog obroka i regresa primjenjuje i on se mora primjenjivati. Onda smo tražili da se promjene Zakona o dohotku i doprinosima što prije donesu i na to je Vlada dosta dobro reagovala. Mi te zakone još nemamo, ali bi to trebalo da bude u narednih nekoliko dana te da ih možemo razmotriti i diskutovati o prednacrtima zakona o dohotku i doprinosima“, rekao je Smailbegović.



Smailbegović je naglasio kako Udruženju poslodavaca još uvijek nije dostavljen prednacrt zakona o dohotku i doprinosima.



"Ono što nas brine je njegov sadržaj, nemamo ga zvanično i formalno, i ovo što sad vidimo prema neformalnim informacijama mislimo da neće ići na ruku realnom sektoru i ne vidimo neko rasterećenje i radi se o nekom neutralnom efektu, što je pak nemoguće da bude zaista neutralan", rekao je Smailbegović.



On je objasnio i šta konkretno znači primjena Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa rekavši kako pravog rasterećenja privrede trenutno nema, te dodao kako neke firme preuzimaju teret na sebe te da rješenje problema vidi u smanjenju iznosa doprinosa i dohotka, ali da to onda povlači problem finansiranja fondova za zdravstveno i penziono osiguranje, koji se direktno finansiraju od doprinosa.



Ibrahim Meškić, predsjednik UO Grupacije poslodavaca ZDK rekao je kako su poslodavci i radnici sa područja ZDK najviše pogođeni primjenom Pravilnika o oporezivanju toplog obroka i regresa.



"Stupanje na snagu Pravilnika u jednu ruku je najviše pogodio ZDK, radnike i poslodavce zato što je ovaj kanton najveći izvoznik, a po primanjima radnika daleko smo na zadnjem mjestu po prosječnoj plaći u realnom sektoru. Po svim analizima koje je radila naša uprava, najviše će biti pogođeni poslodavci i radnici sa područja ZDK, te je naš stav bio da se suspenduje donošenje i važenje Pravilnika, ali je to jako teško i Pravilnik će ostati na snazi. Zatražili smo da se donese peticija i da se izvrši dodatni pritisak na Vladu, da se ubrza donošenje Zakona o dohotku i doprinosima iz oblasti rasterećenja privrede", izjavio je Meškić te dodao kako donošenje i primjena ovog Pravilnika urađeno prije donošenja seta zakona o rasterećenju privrede.



Izudin Neimarlija, tehnički direktor Tvornice cementa Kakanj, rekao je kako će kao poslodavci pokušati što više neutralisati negativne efekte dodatnih nameta.



"Oporezivanje toplog obroka je dodatni namet poslodavcu. Želimo biti korektan poslodavac i da te efekte neutrališemo koliko možemo jer su negativni. Tražimo da se u međuvremenu donese set zakona o rasterećenju privrede i da vidimo na koji način da neutrališemo negativne efekte zajedno sa radnicima i sindikatima, te da radnici ne gube dobar dio svojih primanja. Cilj nam je da ih zadržimo na istom nivou ako ništa, ali smo spremni preuzeti te troškove radi socijalnog mira i da naši radnici budu zadovoljni te da budu što manje oštećeni mjerama koje će se donijeti", rekao je Neimarlija.



Osim zahtjeva upućenih Federalnoj vladi, danas je potvrđen i legitimitet i reprezentativnost Grupacije poslodavaca ZDK na području svih 11 općina ZDK te grada Zenice, dok je ovu reprezentativnost Grupacija poslodavaca ZDK dobila na nivou Federacije BiH u mjesecu junu ove godine.



Udruženje poslodavaca Federacije BiH bi trebalo da održi nekoliko sastanaka Upravnog odbora, te ekonomsko-socijalnog vijeća na kojem bi se razmatrali prednacrti Zakona o dohotku i doprinosima te uz Ministarstvo finansija i Vladu Federacije BiH naći najbolje rješenje za poslodavce, radnike te državu.





Biznis.ba / AA