Foto: AA

Među mnogobrojnim izlagačima na sajmu u sklopu World Halal Daya 2016 u Opatiji je i Izdun Mujkić, pčelar iz Velike Gorice koji se odnedavno bavi proizvodnjom halal meda.

Pčelarstvom se bavi 14 godina, a proizvodnjom halal meda bavi se od prošle godine. Kaže da se halal med proizvodi po HACCP sistemu preventivnog pristupa koji garantuje sigurnost hrane, te da su tome dodani još neki vjerski uslovi neophodni da bi med dobio halal certifikat.



"Ovo nam je prvo pojavljivanje na ovakvom sajmu i za sada smo jako zadovoljni. Oni koji se bave proizvodnjom hrane znaju šta je HACCP, a tome su dodani još neki vjerski uvjeti. Na primjer med ne smije doći u dodir s alkoholom, sa pčelama se mora humano postupati, cijeli proces proizvodnje mora se podići na jedan viši nivo i morate se prema kupcima ponašati adekvatno. To znači da stojite iza toga da ste sve obavili po proceduri proizvodnje halal meda. To se uvijek može izbjegavati, ali onda to znači da varate kupca, a to po islamskoj vjeri nije halal. Taj odnos prema kupcima je možda i najvažniji dio halal proizvodnje", priča Mujkić za Anadolu Agency (AA).



Dodaje da za sada probno proizvode halal med, a od iduće godine namjeravaju dobiti halal certifikat.



"Za firme koje se vode kao Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo halal certifikat košta 6.000 kuna i planiramo iduće godine da ga dobijemo. Sada smo došli da vidimo kako halal tržište u Hrvatskoj funkcionira. Iznenađeni smo kako ljudi reagiraju i dolaze probati naš med. S mnogima smo uspostavili prve poslovne kontakte i mislim da će biti posla. Moramo se potruditi i nadam se da će biti uspjeha. Zaljubio sam se u pčele i idem do kraja, pa šta bude", optimista je Mujkić.



Dodao je da se tokom procesa proizvodnje meda osim humanog ponašanja sa pčelama mora humano odnositi i prema mravima i pticama, koji često znaju napasti košnice. U takvim situacijama se mravi i ptice ne smiju ubijati, nego se mora pronaći human način da ih se otjera.



Centar za certificiranje halal kvalitete i Islamska zajednica u Hrvatskoj organizatori su najvažnijeg ovogodišnjeg kongresa o halal tržištu u svijetu, koji se od 2. do 4. novembra održava u Opatiji. Zemlja partner je Republika Turska. Prethodna dva World Halal Daya održana su u Indiji i Singapuru.



World Halal Day je jedinstven događaj koji se bavi trendovima i potencijalima halal tržišta u različitim privrednim granama uključujući halal turizam, islamsko bankarstvo i finansije, halal kozmetiku i farmaciju.





Biznis.ba / AA