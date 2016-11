Vijeće ministara BiH

Vijeće ministara BiH je na današnjoj sjednici usvojilo Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, koji je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda je nakon sjednice izrazio zadovoljstvo da je ovaj dokument jednoglasno usvojen u Vijeću ministara BiH, dodajući da će biti proslijeđen Predsjedništvu BiH, a nakon toga dostavljen parlamentu BiH.



- Mislim da smo ispoštovali do kraja proračunski kalendar, zato je moje zadovoljstvo još veće. Znate da je to jedan složen proces, da su zahtjevi bili skoro 200 miliona iznad utvrđenog globalnog okvira - kazao je Bevanda novinarima.



Dodao je da su na kraju, argumentirano, odgovorili na sve primjedbe i zahtjeve i "uz uvažavanje danas nekih sitnih tehničkih ispravki, proračun je usvojen“.



- On iznosi 950 miliona KM za finansiranje institucija i uz to milijardu za servis vanjskog duga. Ono što mene također raduje je da smo sklopili takav proračun koji omogućuje da se vremenom riješimo zakupa prostora - kazao je Bevanda.



Biznis.ba / FENA