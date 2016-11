Lars Gunnar Wigemark / 24sata.info

Poljoprivredni sektor u BiH jedan je od sektora koji pruža najviše mogućnosti, ali je istovremeno i jedan od najzapostavljenijih u privredi BiH - ocijenio je danas šef Delegacije Evropske unije (EU) u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Lars-Gunnar Wigemark.

Uoči konferencije "Strateški razvoj fitosanitarnog sektora u BiH - Rezultati i stečena iskustva u okviru Twinning projekta EUFITO-BiH", koja se održava danas u Sarajevu, Wigemark je poručio da su mnogi poljoprivredni proizvođači oštećeni time što nisu imali priliku da dobiju neophodne podsticaje za svoju proizvodnju.



Podsjetio je da proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda već godinu dana imaju priliku da izvoze na evropsko tržište, što je rezultiralo značajno povećanim izvozom, ne samo u Hrvatsku već i u druge zemlje EU. Osim toga, istakao je i porast izvoza voća i povrća na tržište EU, a posebno drastični porast izvoza malina.



- To pokazuje da kada imate jak proizvod koji ispunjava fitosanitarne uvjete, onda možete biti konkurentni - kazao je Wigemark, dodajući da je dosad Srbija bila vodeći izvoznik malina, ali da je BiH sustiže.



Također je napomenuo da su krompir, med i riba proizvodi koji ispunjavaju fitosanitarne uvjete i da se već mogu naći na tržištu EU, što je značajno ne samo za Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, već i za entitetske institucije koje imaju nadležnosti u ovom sektoru.



Dodao je da se do kraja godine očekuje omogućavanje izvoza peradi i proizvoda životinjskog porijekla što je bitno ne samo za bh. poljoprivrednike već i za cjelokupnu ekonomiju BiH.



- Iako fitosanitarne mjere zvuče kao tehnički termin, bez njih nijedna zemlja ne može biti sposobna da se natječe na tržištu ili da se bavi bilo kakvom proizvodnjom - podvukao je šef Delegacije EU u BiH.



Rezidentni twinning savjetnik i tim lider projekta Eligio Malusa napomenuo je da je ovo jedini projekt koji se bavi poljoprivredom u BiH te izrazio nadu da su doprinijeli približavanju standardima EU.



Ambasador Republike Poljske u BiH Andrzej Krawczyk podsjetio je da je Poljska prije 20 godina bila u istoj situaciji kao i BiH danas, ali da su prilikom pridruživanja EU dobili pomoć Uprave za zaštitu zdravlja bilja Republike Italije, koja sada također pruža istu vrstu pomoći i BiH.



Također je podsjetio da je prije nego što je Poljska postala članica EU, pretpostavka bila da će poljoprivredni sektor predstavljati najveći problem u EU integracijama, međutim, desilo se upravo suprotno, i ovaj sektor je ostvario jedan od najvećih uspjeha u Poljskoj.



- Nadam se da će se i u BiH desiti isto - rekao je ambasador Krawczyk.



Otpravnik poslova Ambasade Republike Italije u BiH Alberto Comito istakao je najznačajnije rezultate ovog projekta, a to su mogućnost BiH da izvozi određene proizvode na tržište EU te zainteresiranost nekih zemalja EU da investiraju u poljoprivredni sektor BiH, a pogotovo Italije.



Također je naglasio da približavanje evropskim standardima i EU donosi prednosti za građane BiH te poručio da je Italija spremna pružiti pomoć BiH u poljoprivrednom sektoru, kao i na njenom putu ka EU.



Direktor Uprave BiH za zaštitu zdravlja bilja Radenko Radović zahvalio je EU za pomoć u odobravanju i realizaciji ovog značajnog projekta, koji je značajno unaprijedio fitosansitarni sektor u BiH.



Kako je rekao, značaj današnje konferencije je još i veći, ako se ima u vidu činjenica da je zdravlje bilja, životinja i ljudi od javnog interesa te konstatovao da BiH treba još sličnih projekata.



Zaključio je da je cilj stvoriti uvjete u pogledu fitosanitarnih zahtjeva drugih država da bi BiH izvozila proizvode biljnog porijekla.



- Stvaranje uslova za proizvodnju po savremenim standardima doprinosi razvoju poljoprivrede u cijeloj državi - podvukao je Radić.



Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja je glavni korisnik i koordinator provođenja Twinning projekta EUFITO-BiH, a osim Uprave, ravnopravni korisnici su i nadležne institucije entiteta i Brčko Distrikta, odnosno ministarstva poljoprivrede, inspektorati i fitosanitarne laboratorije.



Projekt finansira EU u iznosu od 1,5 miliona eura iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva Italije je vodeća institucija iz ove zemlje članice EU koja realizira projekt u partnerstvu s Državnom inspekcijskom službom za zaštitu zdravlja bilja i sjemena Poljske, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Poljske, Informestom iz Italije, Institutom za istraživanje hortikulture iz Poljske te korisničkim institucijama u BiH.



