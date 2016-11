S obzirom na sve evidentnije povećanje broja putnika sa Međunarodnog aerodroma Tuzla ukazala se potreba za širenjem prostornih kapaciteta.

Shodno spomenutom, u narednom periodu započet će se sa realizacijom tri projekta višemilionske vrijednosti, a koji se tiču rekonstrukcije i proširenja putničkog terminala tuzlanskog aerodroma, zatim zgrade Granične policije BiH te zgrade Uprave za indirektno oporezivanje BiH.



Do kraja ove godine očekuje se da će kroz Tuzlanski aerodrom proći 305.000 putnika, a za 2017. godinu prema trenutnim planovima predviđeno je da usluge koristi između 500 i 600 hiljada putnika.



Upravo zbog toga se ukazala potreba za rekonstrukcijom i proširenjem putničkog terminala Međunarodnog aerodroma Tuzla.



"Mi želimo da u jednom vršnom satu opslužimo 400 putnika u odlasku i isto toliko u dolasku te da zadovoljimo sve potrebe koje naš strateški partner, odnosno aviokompanija Wizz Air od nas zahtjeva i nama nameće", kazao je direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Rifet Karasalihović.



Rekonstrukcija i proširenje putničkog terminala predstavlja investiciju u iznosu od blizu 4.500.000 KM.



"Od toga 50 posto će obezbjediti Međunarodni aerodrom Tuzla kroz kreditna sredstva, a 50 posto sredstava ćemo zahtjevati i potraživati od budžeta Tuzlanskog kantona i Federacije BiH", dodao je Karasalihović te naglasio da radovi na rekonstrukciji i proširenju putničkog terminala neće utjecati na redovno odvijanje letova.



Ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK Mirsad Gluhić kazao je da će tuzlanskia aerodrom u 2017. godini dobiti obrise koji će moći parirati evropskim aerodromima.



"Realizacija projekata će ići veoma brzo zbog ekspanzije putnika koji imaju protok na Međunarodnom aerodromu u Tuzli", naglasio je Gluhić.



Prema riječima premijera Tuzlanskog kantona Bege Gutića, povećanje broja usluga koje nudi ovaj aerodrom dovele su do toga da se mora krenuti u proširenje kapaciteta.



"Raduje nas da u svim aktivnostima koje Vlada TK planira kada je u pitanju izgradnja Međunarodnog aerodroma Tuzla na neki način prati i Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Raduju najave koje smo već ranije dobili od direktora uprave Mire Džakule da i oni planiraju izgradnju objekta u vrijednosti od dva miliona KM u kojem će biti smještene sve potrebne službe za rad na Međunarodnom aerodromu Tuzla koji je i međunarodni granični prelaz", istakao je Gutić te naglasio da se do kraja ove godine očekuje raspisivanje tendera, a finansijska sredstva za izgradnju spomenutog objekta već su obezbjeđena.



S druge strane, na Međunarodnom aerodromu Tuzla u toku je realizacija projekta nadogradnje prilaznih svjetala na pisti.



"Što se tiče samog postavljanja prilaznih svjetala mi smo izvršili iskop kompletnog kanalisanja, tako da očekujemo da će sredinom ovog mjeseca biti postavljene sve svjetiljke", napomenuo je Karasalihović.



Podsjetimo, pored putničkog, na tuzlanskom aerodromu trenutno se vrše i kargo operacije.



U junu ove godine ponovo je uspostavljen kargo saobraćaj, a za prevoz namirnica animalnog porijekla zadužena je aviokompanija Turkish Airlines-Cargo sa kojom je menadžment tuzlanskog aerodroma potpisao ugovor.



Od 2. juna do 30. oktobra kroz 66 letova prevezeno je blizu 3.700 kilograma svježeg mesa.



"Do kraja mjeseca novembra mi očekujemo ukupno 90 letova i otpremu 4.700 kilograma mesa", istakao je Karasalihović.



Sa Međunarodnog aerodroma Tuzla trenutno se obavlja prevoz putnika na deset destinacija, a od marta naredne godine bit će uspostavljeno još šest novih linija, što će u konačnici činiti blizu 40 letova sedmično.





Biznis.ba / Klix.ba