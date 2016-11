Dug za doprinose prema Fondu za penzijsko-invalidsko osiguranje RS nastavlja da raste, a najveći dužnici dolaze iz javnog sektora, što kreira krug u kojem država u stvari duguje sama sebi.

Na polovini godine dug za doprinose je dostigao 429,4 miliona maraka i u odnosu na isti period prošle godine porastao je za oko 24 miliona. Najveći dužnici za doprinose, kako pokazuje evidencija Fonda PIO RS, su zdravstvene ustanove i preduzeća u kojima je država većinski vlasnik. Samo jedna privatna firma nalazi se među deset najvećih dužnika za doprinose u Srpskoj.



Milionska dugovanja za doprinose, upozoravaju u Fondu PIO, otežavaju i produžuju rok za isplatu penzija. U njihovu kasu svakog mjeseca se od doprinosa slije u prosjeku oko 62 miliona maraka. Za isplatu penzija je, međutim, mjesečno potrebno oko 83 miliona KM. Nedostatak novca nekada je namirivan zaduživanjem Fonda PIO putem kredita, a od kada je isplata penzija prebačena na trezor trošak penzija je pao na republički budžet. Zbog problema sa likvidnošću isplata penzija umjesto dva-tri traje i po desetak dana.



- Kada bi svi redovno uplaćivali doprinose, odmah bi bio obezbijeđen novac za sve penzije. Ovako, svaki mjesec nam fali oko pet-šest miliona maraka, zbog čega i isplate penzija traju duže - objašnjava portparol Fonda PIO RS Tihomir Joksimović.



On kaže da je priliv novca od doprinosa u Srpskoj, ipak, bolji u odnosu na zemlje u regionu.



- U Srbiji i Hrvatskoj mnogo više dodaju iz republičke kase za isplatu penzija, tačnije oko 45 odsto, dok mi nikada nismo prelazili 22 odsto - dodao je Joksimović.



Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Dragutin Škrebić kaže da je nevjerovatno na koji način u našem društvu funkcioniše uplata poreza i doprinosa.



- Dešava se da budžetski korisnici ne mogu plaćati svoje obaveze. Smanjena je privredna aktivnost i na kraju imamo manje ubranih poreza i doprinosa. Potrebno je smanjiti javnu potrošnju, a mora biti smanjeno i oporezivanje rada. To je neminovno, a taj korak je definisan i u reformskoj agendi. Međutim, dvije godine o tome pričamo, a ništa nije preduzeto - dodaje Škrebić.



Ekonomski analitičar Zoran Pavlović kaže da nijedan knjigovođa u RS neće dozvoliti poslodavcu iz privatnog sektora da isplati lične dohotke bez uplaćenih doprinosa, dok je to kod javnih preduzeća i ustanova postala praksa.



- To znači da imamo dvostruki aršin prema obavezama kada je u pitanju isplata ličnih dohodaka - ističe Pavlović.



On naglašava da je to anomalija koja se desila u društvu i koja je rezultat prekomjernog zapošljavanja u javnim preduzećima i ustanovama.



- Sve to dovodi do situacije da firme poput "Željeznica RS" ili neke bolnice ne mogu isplatiti plate u cijelosti, pa koriste to što su od javnog značaja da ne uplate doprinose. To treba strože da kontroliše Poreska uprava - dodao je Pavlović.



Dug subjekata kojima je odobren reprogram i koji plaćaju tekuće obaveze (miliona KM)



- UKC RS - 30,8



- "Svislajon IAT" Trebinje 10,1



- Bolnica Istočno Sarajevo 8,5



- Bolnica Doboj 8,1



- "Željeznice RS" - 7,0



- Univerzitetska bolnica Foča 6,9



- "Kosmos" Banjaluka - 5,1



- Bolnica Bijeljina - 2,6



- Opšta bolnica Prijedor - 3,3



- Dom zdravlja Trebinje 2,9



Dužnici koji nemaju reprogram



- "Novoteks" Trebinje (u stečaju) - 9,5



- "Birač" Zvornik (u stečaju) 4,8



- "Mladost" Mrkonjić Grad - 3,7



- "Nova forma" Šamac - 2,1







Biznis.ba / Glas Srpske