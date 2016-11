U Rudniku i termoelektrani "Ugljevik" /RiTe/ za deset mjeseci ove godine proizvedeno je 1425,86 gigavat časova električne energije, što je 100,67 odsto u odnosu na plan.

Rukovodilac Radne jedinice "Termoelektrana" Dragan Popović rekao je Srni da je u oktobru u elektroenergetski sistem isporučeno 164,76 gigavat časova električne energije ili 6,3 odsto iznad plana za taj mjesec.



On kaže da Termoelektrana radi dobro nakon redovnog godišnjeg remonta.



"Ove godine je bio planiran kapitalni remont turbine i generatora, ali smo to odgodili za iduću godinu kada treba da bude urađena i rekonstrukcija elektrofiltera Termoelektrane", rekao je Popović i dodao da je zbog toga remont skraćen na 41 dan umjesto planiranih 75 dana.



S obzirom na to da je zastoj zbog remonta trajao kraće, kaže Popović, urađen je rebalans godišnjeg plana prizvodnje električne energije, koji je sa planiranih 1.462 gigavat časa povećan na 1.748 gigavat časova.



"Zadovoljni smo radom Termoelektrane nakon remonta što najbolje potvrđuje dobra proizvodnja u avgustu, septembru i oktobru. Prije planskog zastoja zbog čišćenja kotla, koje je trajalo od 28. do 31. oktobra, radili smo neprekidno 61 dan", rekao je Popović.



U RiTe "Ugljevik" kažu da je dobru proizvodnju električne energije pratio i dobar rad Rudnika, odnosno Površinskog kopa "Bogutovo Selo".



Tehnički rukovodilac Radne jedinice "Rudnik" Dimšo Milošević rekao je Srni da je u oktobru ostvarena proizvodnja 181.000 tona uglja, što je za četiri odsto iznad mjesečnog plana i 890.000 metara kubnih otkrivke, što je 39 odsto više od plana.



"Od početka godine na Površinskom kopu `Bogutovo Selo` ostvarena je proizvodnja od 7,7 miliona metara kubnih otkrivke i milijardu i 511 miliona tona uglja, a planovi proizvodnje za deset mjeseci prebačeni su za osam odsto", rekao je Milošević.



On je naveo da je Rudnik u proteklom periodu radio u otežanim uslovima, jer je samo u oktobru bilo 10 kišnih dana, a od početka godina 91, pa su bili primorani da obustave redovan rad na površinskom kopu.



"Sve to je uslovilo i pojave klizišta u pojedinim dijelovima kopa, ali smo se sa tim problemima nosili i ostvarivali zacrtane planske zadatke", kaže Milošević.



On navodi da će Rudnik nastaviti da snabdijeva dovoljnim količinama uglja Termoelektranu, što je neophodno za nesmetan rad ovog elektro-energetskog giganta.







Biznis.ba / SRNA