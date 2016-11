Foto: FENA

Sajam poduzetništva "WarmUp for Start-Ups" danas je u prostorijama poduzetničkog i inovacijskog centra Networks u Sarajevu okupio 32 startupa iz BiH i inostranstva čiji su predstavnici imali priliku da predstave svoj dosadašnji rad i stvore nova strateška partnerstva.

Sajam je organizirala Fondacija Networks uz podršku UNDP-a Bosne i Hercegovine.



Suosnivač Networksa Edin Mehić kazao je da je danas izuzetno važno kreiranje novih poslova, te da se kroz poduzetništvo i samo na taj način, mogu stvoriti prilike za mlade ljude. Napomenuo je da mladi ljudi u BiH nemaju dovoljno prilika ukoliko se to poredi sa zemljama EU. Stoga se, kako je dodao, za onaj dio mladih ljudi koji zaista žele da nešto kreiraju, da iskoriste svoju stvaralačku energiju, trebaju stvoriti uvjeti da bi bili u prilici da ostvare svoje poduzetničke poduhvate.



"Danas možemo svjedočiti desecima uspješnih priča koje su za vrlo kratko vrijeme, za manje od šest mjeseci, ovdje kreirane, kao i radna mjesta. To već postaje model jer imamo partnere širom BiH gdje velike kompanije prepoznaju ova nastojanja. To su najbolji primjeri kako se može iskoristiti stvaralački potencijal mladih ljudi. Mladi po meni, nisu problem, nego rješenje ove zemlje", istakao je Mehić.



Po njegovim riječima, u BiH je vrijeme da se fokusiramo na to šta stvara bolje uvjete za te poduzetnike. Administrativni problemi, kako je naveo Mehić, jesu veliki, ali prvi problem je ipak pristup kapitalu što pokušavaju riješiti saradnjom s velikim firmama i investitorima.



Jedna od osnovnih funkcija UNDP-a je da podrži razvoj mladih i da na neki način inicira njihovo zapošljavanje i ekonomski rast, izjavio je Ismar Ćeremida, koordinator za ekonomski razvoj u UNDP-u.



"BiH ima visoki procent nezaposlenosti kod mladih, oko 54 posto što je tri puta više u odnosu na prosjek EU. Pokušavamo da napravimo određene programe koji će favorizirati mlade i omogućiti im zapošljavanje i samozapošljavanje. Ovakvi događaji su prilika da se razmijene ideje, dođe do novih inovacija i postigne progres", kazao je Ćeremida.



Naveo je da bh. sistem ne ohrabruje mlade da krenu u poduzetništvo te da je poduzetnički duh u BiH na vrlo niskom nivou. Obično firme koje se osnivaju nastaju iz potrebe, a ne iz neke prilike i to se zaista treba promijeniti.



"UNDP, Networks i druge organizacije ovog tipa rade na tome da jednostavno ohrabre mlade ljude da pokrenu vlastite firme i da se stvori atmosfera u kojoj nije problem biti neuspješan sve dok pokušavamo ponovo. O tome govore i primjeri velikih firmi na globalnom nivou čiji su osnivači više puta propali dok na kraju nisu uspjeli nešto napraviti. Zato je važno da se napravi takva atmosfera i u BiH da ljudi bez straha realizuju nove ideje i projekte i iz njih naprave nešto što je korisno za društvo", dodao je Ćeremida.



Za učesnike sajma iz Sarajeva, Travnika, Zenice, Mostara, Visokog, Tuzle, Ljubljane, Maribora, Velenja, Kragujevca i Beograda organizovane su radionice s profesionalnim mentorima te umrežavanje s predstavnicima domaćih i regionalnih kompanija i potencijalnim investitorima.







Biznis.ba / FENA